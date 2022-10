Sorra pusztulnak el Vasvári Vivien háziállatai. Mi történik a celeb körül?

Vasvári Vivien nagyon szereti az állatokat, ez nem kérdés, az azonban mindenképpen elgondolkodtató, hogy a kis kedvencek jönnek majd túlságosan gyorsan távoznak is a híresség életéből. (a szerencsésebbek élve).

Vivien hivatalos oldalain még most is látható az a két ex-kutyus, akiket megvett, majd ajándékba adott, voltak nyuszijai, melyek szőrén-szálán eltűntek és egy kismalac is, aki végül – nagyon helyesen – egy farmon kötött ki.

A celeb hétfőn újabb háziállat tematikájú Facebook poszttal jelentkezett, ezúttal egy szörnyű tragédiáról számolt be: eltűnt a kiskutyája, akit végül megtaláltak, de már holtan. Zorró valószínűleg infarktust kapott...

"Mérhetetlenül szomorú vagyok és nagyon nagy a fájdalom! Megtaláltuk 2 házzal odébb a szomszédban Zorrókát, de már holtan. 2 nagy kutya láttán valószínű, hogy megrémült, infarktust kaphatott, mert semmi nyoma nem volt annak, hogy a 2 nagy kutya bántotta volna őt. Isten nyugosztalja a mi kis Zorrókánkat! Szeretném megköszönni mindenkinek, aki megosztotta az eltűnését, és mindenkinek aki lélekben velem-velünk volt. Örökre szeretni fogunk! Sosem feledünk!” – írta Vivien.

Az elhunyt ebbel, illetve a híresség állattartási szokásaival kapcsolatban nagyon sok reakció jött Vivien követőitől, akik között elég sokan vannak, akik őt hibáztatják a történtekért.

Egy kommentelő, aki évek óta követi Vasvári Vivient, fel is tudta sorolni, hogy eddig milyen kedvencei voltak és mi történt velük:

Johnnyval kezdte, ő egy orange-krém színű pomi volt, elajándékozta egy barátjának. Aztán jött Calvin, fehér pomi, nem tudta megnevelni, állandóan posztolgatta is, hogy bekakil-bepisil a kutya, non-stop a Juhász Tamásnak volt lepasszolva, hogy nevelje meg, aztán hirtelen eltűnt a kutya a köztudatból, valószínűleg őt is odaadta valakinek. Most pedig van (vagyis csak volt) Zorro, a fekete kutyus és Simba, egy fehér-krém színű kutyus, de kb. előre meg van pecsételve a sorsuk a Viviennel! Felháborító…” – írta a kommentelő.

Egy másik hozzászóló szerint az a döbbenetes, hogy Viviennek a Stricella nevű macskája egy nappal Zorró előtt halt meg, a cica állítólag kiugrott az ablakon….

A hírek hallatán már az állatvédők is mozgolódnak, innentől kezdve árgus szemekkel figyelik Vivien állatos posztjait.