Kitudódott, mire vágyik a legjobban Vajna Timi

Kikotyogta leghőbb vágyát Vajna Timinek a barát, ami nem más, mint egy kisbaba.

„Egyszer már kimondta a boldogító igent, megvolt a hófehér ruha és a hetedhét világraszóló lagzi, aminek aztán rossz vége lett: elveszítette Andyt. Ma már más dolgok érdeklik" – mondta el a Story magazinnak az özvegy barátja.

Bár szemlátomást szerelemes Vajna Timi, de továbbra is „se veled, se nélküled” kapcsolatban él párjával, így gyakorta veszekednek. Így aztán sok a mélypont a kapcsolatukban, és előkerül az is, mennyire különböznek egymástól. Úgy tűnik, abban is, hogy Timi már nem vágyik hetedhét országra szóló lakodalomra, az már megvolt az életében, de az neki és Zolinak is fontos, hogy családot alapítsanak.

Zoli partner a gyermekvállalásban, és már rég kijelentette, szeretne közös gyermeket Timivel. Ám a régi barát szerint mindebben eddig komoly gát volt Timi nőgyógyászati betegsége, és még mielőtt megműtötték volna endometriózissal és petefészekcisztákkal, még a petesejtjeit is lefagyasztatta. A beavatkozások óta a kapcsolatuk is harmonikusabb lett, így már minden adott ahhoz, hogy hamarosan megérkezzen a várva várt gyermek.

Minden bizonnyal akkor kerül minden a helyére az életében, ha végre megvalósul a legnagyobb álma. Lehet az esküvőhöz is majd csak megjön a kedve – tette hozzá az ismerős.