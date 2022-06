Először adott interjút szakítása óta Szabó Zsófi: Kifelé rég nem mutattam, ha nehézségekbe ütköztem

Korábban még lánykérésről, idei esküvőről volt szó, aztán május közepén derült égből villámcsapásként érkezett a hír: Szabó Zsófi és Shane Tusup kapcsolatának vége. Olyannyira váratlanul jött a bejelentés, hogy sokan el sem hitték, és azt tippelték, ez valami játék a szavakkal, ugyanis posztjaikban az eljegyzés felbontásáról beszéltek mindketten. Természetesen később kiderült: a hír nem csak nagyon is igaz, de az okokra is rávilágítottak az utolsó napok eseményei, jelesül egy eldurvult veszekedés, melynek hevében az úszóedző bezárta a színésznőt a szobába, Zsófi pedig az édesanyját hívta segítségül, aki a helyszínre is sietett. Noha Shane igyekezett visszakedveskedni magát a kapcsolatba, Zsófi azt már lezárta: utolsó lépésként a közös fotóikat is eltávolította Insta-oldaláról.

Először beszélt Szabó Zsófi a szakításról

Zsófi érthető módon egy időre elzárkózott a különböző megkeresések elől. A szakítás óta a Joy magazinnak adta első interjúját, melyben felfedte: bizony jó ideje "kettős életet élt": mást láthattak róla a követői az Instagramon, mint amit ő belül érzett.

A magánéletem szempontjából nagyon nehéz volt ez az elmúlt időszak, mert kifelé már évek óta nem mutattam, ha nehézségekbe ütköztem. A közösségi média csak egy része az életemnek, amit megmutatok, hiszen életem lefontosabb szerepét, hogy milyen anya vagyok, azt csak a közeli hozzátartozóim látják – magyarázta a műsorvezetőnő, hozzátéve: az a 14 év, amit a médiában eltöltött, óvatosabbá, zárkózottabbá tette.

Konkrétan az eljegyzés felbontását is megemlítette:

– Az elmúlt években emojikkal kommunikáltam. Sokszor megírtam egy-egy hosszú posztot, akár gyereknevelés, anyaság, párkapcsolat, akár karrier témában, vagy éppen a világ történéseivel kapcsolatban, de aztán inkább töröltem. Tudatosan fogom vissza minden megnyilvánulásomat, nem szeretnék plusz felhajtást. (…) Az eljegyzés felbontása kapcsán is például szívesen kiírtam volna, hogy igen, mosolygok a képen, jól nézek ki, de nem vagyok jól.