Szakítás után randizás és új kapcsolat? Sáfrány Emese mindent elárult

Sáfrány Emese el tudja képzelni a jövőben, hogy exe és ő, valamint új párjaik együtt töltsék az idejüket. Bár még alig van túl a szakításon, a légtornász szépség máris igyekszik a jövőbe tekinteni, és abból erőt meríteni, mi minden jó dolog várhat még rá. Ebben pedig úgy tűnik, szerepe lesz gyermeke édesapjának is, annak ellenére, hogy nemrégiben úgy döntöttek, négy év után külön folytatják tovább.

Emese ugyanakkor nem titkolja, még nem sikerült kihevernie a szakítást, és szakember segítségével igyekszik feldolgozni a történteket. A kisgyermekes szülőket négy hónapos kisfiuk, Nolen sem tudta összetartani.

„Egy szakítás mindig rendkívül fájdalmas, pláne, hogy közös gyerekünk is van. De a kicsi szempontjából talán még jobb is, hogy a születése után nem sokkal történt mindez. Számára az lesz természetes, hogy anya és apa külön élnek, ami pedig engem illet: egyedülálló szülőként is próbálok helytállni” – vallotta be a Story magazinnak, azt is elárulva, szakemberek segítségét is igénybe vette az elengedéshez, a feldolgozáshoz.

Emese arról is hosszan beszélt a lapnak, hogy mi mindent próbál megtenni azért, hogy egyenesbe jöjjön: járt pszichológusnál, családállításon, coachnál, de még meditálni is elkezdett. Ennek ellenére nagyon megterheli ez az időszak, aminek csak a kezdete volt, hogy ki merje mondani Ádámnak: nincs tovább. Állítása szerint ugyanis nagyon hosszan gondolkodott azon, hogy mi lenne a legjobb számukra, benne maradni egy olyan kapcsolatban, aminek van múltja, de nincs jövője, vagy új életet kezdeni, és a jelenben élni.

Utóbbi mellett döntöttünk, noha Ádámmal nem szakadtunk el teljesen egymástól, Nolen örök életünkre összeköt minket. Olykor hármasban is programozunk, sőt a későbbiekben még azt is el tudom képzelni, hogy a leendő párjainkat is bemutassuk egymásnak– mondta Emese, aki azt is elárulta, hogy ő még nem áll készen egy új kapcsolatra, sőt randizni sem volt még.