A válás szélére kerültek Oláh Gergőék

Gyerekkoruk óta egy párt alkot Oláh Gergő és Niki, akik először 2008-ban mondták ki egymásnak a boldogító igent. Bár akkor anyagi helyzetük miatt nem csaphattak olyan lagzit, amire vágytak, tizedik házassági évfordulójukon ezt is bepótolták. Tavaly szeptemberben már az ötödik gyermekük született, Holli. A legidősebb, Karla 2010-ben látta meg a napvilágot a következő évben született Denisz. 2015-ben Nolen Gergő, 2018 pedig Anna.

Az énekes most őszintén mesélt arról, bizony az ő házasságában is voltak mélységek. A Palikék Világa by Manna Három Igazság című műsorában bevallotta: volt olyan, hogy a válás szélére kerültek.

– Szoktuk mondani a feleségemmel, hogy nagyon sok mindenen gyorsan mentünk át. Olyan dolgokon, amiken más lehet, hogy 20 éven keresztül menne át. A házasságunk is egy ilyen történet. Nagyon sok mélysége volt a házasságunknak, nagyon hamar! – fogalmazott Oláh Gergő, aki azt szokta mondani, hogy nekik nagyon fontos, hogy jó házasságuk legyen, mert figyelik őket és tudnak róluk.

Jó példát kell mutatnunk sok olyan fiatal házasnak, akik most házasodnak majd össze. Látniuk kell, hogy működik ez, annak ellenére, hogy nem tökéletes, nagyon sokat veszekedtünk, voltak mélységek. Mondhatjuk, hogy a válás szélén is voltunk, de mindig megharcoltuk. Én nem azért húztam a feleségem kezére gyűrűt, hogy azt majd ő egyszer eldobja. Hanem azért húztam gyűrűt a feleségem ujjára, mert hűséget fogadtam neki – tette hozzá.