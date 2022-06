Nyaralásán sem hagyták nyugodni a halott lelkek Kiss Katót, mégsem vonul vissza

Kiss Kató nevét mostantól nem csak a magyar rendőrök, de a horvát kollégák is jegyzik, hiszen a halottlátó emberi maradványokat talált nyaralása közben. A spiritiszta azonnal felkereste a magyar konzulátust, akik értesítették a helyi hatóságokat. Kató izgatottan mesélte el lapunknak, mi is történt pontosan a Rovinj melletti kempingben.

– Az az igazság, hogy a kedvesemmel éppen azért utaztunk a Horvát tengerpartra, hogy magunk mögött hagyjuk egy kicsit a nehézségeket. A Berki ügy óta rengeteg támadásnak voltam kitéve, még feljelentést is kellett tennem az ügyben, sőt kórházba is kerültem, miután stroke-ot kaptam. Szóval csak távol akartam lenni kicsit a nehézségektől és a holt lelkektől, de ez nem igazán jött össze, mármint ez utóbbi – kezdte a Borsnak Kiss Kató, aki alig akart hinni a szemének, amikor a tengerparton megpillantotta a koponyacsontokat.

Aznap reggel valamiért nem a rendes úton indultam el a partra. Közben feltettem magamban a kérdést, hogy vajon van-e még nekem dolgom a holt lelkekkel. Valami erő húzott a kőfal felé, amiről végül leugrottam és amint lenéztem, megpillantottam a két koponyacsontot. Azonnal éreztem, hogy egy fiatal, 20-30 év közötti férfi maradványaira bukkantam. A lélek azt sugallta, hogy erőszakos halált halt és azt is éreztem, hogy csak néhány éve történt a gyilkosság – magyarázta a léleklátó, aki gondolkodás nélkül cselekedett.

– Felhívtam a magyar konzulátust, akik azonnal értesítették a horvát rendőröket, akik hamar meg is érkeztek. Telefonon keresztül tolmácsolt köztünk a konzulátus munkatársa. Egy nyomozónő felvette a vallomásom és miután megtudta, hogy médium vagyok, arra kért, hogy mondjam el, mit érzek a maradványokkal kapcsolatban, majd elkérte az elérhetőségeimet, hogy a későbbiekben felkereshessen az üggyel kapcsolatban – zárta Kató a krimibe illő történetet, majd hozzátette, a csontok felbukkanását egyértelmű jelnek veszi, vagyis a jövőben is folytatja a munkáját, továbbra is segít majd azoknak, akik hozzá fordulnak.