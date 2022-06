"Amíg ő nem néz tükörbe és ismeri be, hogy baj van, hiába állok mellette" - Szakított Molnár Gusztáv és felesége

Egy ideje különköltözött Molnár Gusztáv és a felesége, Fazekas Vivien. A Drága örökösök egykori sztárja és kedvese úgy döntöttek, bár szeretik egymást, jobb, ha átmenetileg nem élnek egy fedél alatt. A Blikknek Vivien elmondta, miért hozták meg ezt a döntést, valamint arról is beszélt, hogy van most a színész.

Fotó: RTL

– Igen, igaz, Guszti most nem él velem... Picit megrogytunk az elmúlt egy évben, a történtek megviselték a kapcsolatunkat. Addig, amíg ő nem áll talpra, nem gyógyul meg, ez így is marad – kezdte Vivien, aki 2020 végén fogadott örök hűséget a színésznek.

Molnár az utóbbi időben a botrányaival került a figyelem középpontjába. Nem titkolta, hogy alkoholproblémái vannak, tavaly nyáron pedig volt párja megvádolta, hogy bántalmazta közös gyermeküket. Idén májusban Vivien hívott rendőrt közös otthonukba, mert a színész öngyilkossággal fenyegetőzött. Guszti ezután mondta el, hogy bipoláris depresszióval küzd, s úgy tűnik, igen komoly a baj.

– Ő most a gyógyulásra fókuszál. Azt mondtuk, addig, amíg ő nem tesz azért, hogy jól legyen, a kapcsolatunkat nem tudjuk tovább folytatni. Én a végsőkig kitartottam mellette, támogattam, az összes energiámat felhasználtam erre, de be kellett látnom egy idő után, hogy nem akarhatom helyette én a gyógyulást, ez csakis rajta múlik. Rengeteg szakirodalmat olvastam a függőséggel, mentális problémákkal kapcsolatban, hosszú hónapokon keresztül bújtam őket, és a konklúzió ugyanaz volt: amíg ő nem néz tükörbe és ismeri be, hogy baj van, hiába állok mellette. Most nem élünk egy fedél alatt, de beszélünk telefonon, nem engedtem el a kezét. Nem hagyom cserben, nem fordulok el tőle, de egyszerűen tovább nem akarhatom én, hogy jól legyen, hanem ezért neki kell megharcolnia. Most egy darabig külön lakásban folytatjuk az életünket, mert ez kell ahhoz, hogy csinálja a terápiát, gyógyuljon, magára fókuszáljon. Nehéz volt megélni, hogy elmegy, és hogy innentől csak magára számíthat – folytatta Vivien, aki azt is elárulta, hogy Guszti a tervek szerint hosszabb terápián vesz majd részt.

– Remélem, befekszik egy hosszabb, fél-egyéves rehabilitációs kezelésre, de az ő döntése, végigcsinálja-e. Nekem egy a fontos, hogy legyen jól, és a lelkével foglalkozzon.