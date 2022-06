Megszólalt a kiadó, miután levelet küldött a halott Koós Jánosnak

A Hungaroton lemezkiadó munkatársai a napokban több tucat zenésznek küldtek levelet. Az év ezen időszakában frissítik az adatbázist, a jogdíjak kifizetéséhez szükség van arra, hogy pontosítsák a jogosultak elérhetőségeit. A sablon kérdőívben többek között olyan adatokat kell megadni, hogy hol lakik az illető és mi a telefonszáma.

A címzettek közé elképzelhetetlen módon bekerült egy olyan név is, amelynek még véletlenül sem szabadott volna: Koós Jánosé.

Fotó: Zsolnai Peter

Az ország egyik legkedveltebb előadója, akinek a több, mint hatvan éves pályafutása során tucatnyi sláger fűződik a nevéhez, 2019-ben halt meg.

Koós Réka péntek délelőtt írt egy dühös posztot ezzel kapcsolatban a privát Facebook-oldalán. A színésznő azt írta, hogy nem bírja szó nélkül hagyni, hogy annak a Hanglemezkiadónak, amelyik a magyar könnyűzene meghatározó alakjait, többek között az édesapja anyagait is gondozták, nem tűnt fel, hogy Koós János 2019. 03. 02-án meghalt? Réka zárásként azt kérdezte, hogy hogy lehet ennyire érzéketlen és vak ez a világ…

A Hungaroton kiadó írásban reagált lapunknak a történtekre.

– Természetesen tudomással bírunk Koós János haláláról, emlékét megőrizve megemlékeztünk róla média felületünkön, illetve hanganyag összeállításaink során is bemutatjuk Művész Úr munkásságát. Az, hogy haláláról tudomással bírunk, nem jelenti egyben azt is, hogy tudjuk, a részére kifizetendő jogdíjak vonatkozásában ki a jogutódja. Az általános megszövegezésű jogdíj tájékoztató levelünk kifejezetten erre irányuló kérést is tartalmaz, amikor a jogosult örökösét kérjük az öröklést igazoló dokumentum megküldésére. (...) Ettől függetlenül természetesen ezúton is sajnálatunkat fejezzük ki Koós Réka felé, amennyiben - szándékainkkal ellentétesen - bármilyen sérelmet, fájdalmat okoztunk részére – írták szerkesztőségünkhöz eljuttatott levelükben, amiből nem derül ki, hogy mégis miért Koós Jánosnak címezték az üzenetet.

Többször is kerestük telefonon Koós Rékát, hogy tervezi-e felvenni a kapcsolatot a kiadóval, de a színésznő nem kívánt megszólalni a témában.