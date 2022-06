Lukács Laci ígéri: Nem lesz Baz+ a VOLT Fesztiválon!

Ahogy Lukács Laci fogalmaz: a Tankcsapda és a VOLT Fesztivál párhuzamosan fejlődött. Az eleinte még sportcsarnokban tartott tavaszi rendezvény az évek alatt Európa egyik legnagyobb és legszínvonalasabb nyári szabadtéri fesztiváljává nőtte ki magát. A debreceni rockbanda az első években a kezdő felállásban koncertezett Sopronban. Azóta már a legprofibb hang és fénytechnikával, profi emberekkel dolgoznak.

Lasiék szinte hazajárnak Sopronba Fotó: Bors

– A fesztivál és mi is sokat változtunk azóta – mondta a Borsnak Lukács Laci. – De én azokat az első bulikat is szerettem, amikor a lelkes haveri csapat szervezte a fedett sportcsarnokban, mi meg lelkes debreceni banda voltunk. Már akkor is sajátságos hangulata volt, de ezt akkor sem vesztette el, amikor egyre nagyobb, fejlettebb, komolyabb lett a VOLT. Eleve gyönyörű a környék, imádom, imádjuk Sopront. Tényleg szinte hazajárunk oda, hiányzott is az elmúlt két évben, ami a covid miatt kimaradt. De most igyekszünk bepótolni, és bízom benne, hogy egy szuper buli lesz a közönségnek és nekünk is. Mi nagyon készülünk, az biztos!

A zenekar bulijain mindig hatalmas tömeg gyűlik össze Fotó: Tankcsapda

A Tankok frontembere szívesen emlékszik vissza az összes eddigi Voltos bulijukra, még azokra is, amikor az időjárás feladta a leckét a rockereknek.

Volt olyan, amikor akkora eső volt a koncert előtt, hogy sem a busszal, sem gyalog nem tudtuk megközelíteni a színpadot

– nevetett az énekes. – De persze volt megoldás, villás targoncára felrakott raklapon vittek minket a helyszínre. Olyan is volt, hogy elképesztően meleg volt és a nappal szemben zenéltünk, rendesen felforrósodtak a hangszerek, égette a kezünket. De olyan is előfordult, hogy erős viharos szél fújt, de úgy, hogy haránt terpeszben álltam a színpadon, hogy ne fújjon el a mikrofontól. De ezek is szép emlékek, és én büszke vagyok arra, hogy a Tankcsapda rangidős tagjaként részem van a Volt történelmében.

Június elején hatalmas port kavart a Tankcsapda BSW-vel közös új dala, a Baz+ (Túl vagyok rajtad). A rockbandára valóságos negatív kommentáradat zúdult a kollaboráció miatt, ugyanakkor az is igaz, napok alatt több milliós nézettséget gyűjtött össze a dal a YouTube-on. Kíváncsiak voltunk, lesz-e Baz+ a Voltos bulin.

– Aki ezért jönne, ne jöjjön! Az pedig, aki emiatt a dal miatt nem jönne, az nyugodtan vehet jegyet. Ez a BSW dala, ők biztosan fogják játszani, mi saját koncertükön biztosan nem!