Korda György meglepő vallomása: A 42 éves házasságunk Klárikán múlt

Balázs Klári és Korda György épp kettesben ülnek a nappaliban, régi képeket nézegetnek, amikor a Bors munkatársa telefonon belezavar az idillbe. A készüléket, mint általában, Klárika veszi fel csilingelő hangon, ő kérdezi meg, hogy milyen ügyben keressük őket… Amikor meghallja a témát, hogy a házassági évfordulójukkal kapcsolatban, a háttérből – az egyébként mostanában ritkán nyilatkozó – Gyuri bácsi is közlékennyé válik.

Okos és vicces

– Klárikám az egyetlen nő az életemben, és én ezt már negyven évvel ezelőtt is pontosan tudtam! – mondta Korda György, majd így folytatta: – Annak idején azért szerettem bele, mert szép volt, okos, diplomatikus és vicces. Ez utóbbi egyébként a legfontosabb, hiszen humor nélkül semmit sem ér az élet, képtelenség a nehéz időszakokon túllendülni. Ez a hosszú, 42 éve tartó házasság valójában Klárikán múlt.

Azt vallják, a szórakoztatóiparban duplán számolja az együtt töltött éveket Fotó: Bors

Voltak nehéz időszakok

Aki azt mondja, hogy egy házasságban csak öröm és boldogság van, az nyilvánvalóan hazudik – vallja Balázs Klári. Az énekesnő nem is titkolja, hogy nekik is voltak nehéz időszakaik, nem is kevés.

– A szórakoztatóiparban minden együtt töltött év duplának számít, ebben semmi túlzás nincs – veszi át a szót Balázs Klári. – Mi a színpadon élünk, sok rajongónk van, akik nemcsak a rivaldafényben szerettek volna látni minket, hanem akár a hálószobájukban is… Szóval sok kísértés volt az életünkben. Gyuriért éltek-haltak a nők, és bizony nekem is volt számos megkeresésem sármos férfiaktól, akik szívesen elvittek volna magukkal. Hogy miért nem mentünk mégsem? A titok valószínűleg abban van, hogy nem csak szerelmespár vagyunk Gyurival, de legjobb barátok is. Nem volt az a jóképű férfi vagy csinos nő, amelyikért megérte volna felrúgni azt a betonbiztos szövetséget, ami köztük másodpercek alatt kialakult…

Évtizedek óta vannak ott egymásnak Fotó: Bors archív

Soha nem akart válni

Amikor azt kérdeztük a házaspártól, hogy miként tudtak átlendülni a felmerülő problémákon, ismét Klári veszi magához a szót:

– Gyurikámmal sok ütközési felület volt, és van a mai napig is, de a helyzet az, hogy én nagyon kompromisszumkész vagyok, akár hangnemkeresésben is… Vagyis, ha addig bosszantom, amíg látom, hogy hamarosan robbanni fog, azonnal stílust tudok váltani, és máris rendeződik a helyzet – mondja kacagva az énekesnő, aztán hozzáteszi: – Nem volt mindig minden tökéletes, nem voltunk sosem álompár, de – becsület szavamra mondom – soha, egyszer sem fordult meg a fejemben, hogy elváljak. A Jósten akarta talán úgy, hogy mindvégig együtt maradjunk. És persze az a végtelen bölcsességem, hogy tudtam, mikor kell félrenézni vagy lenyelni azt, amit éppen kimondanék… Nos, ez a hosszú házasság titka!

Korda György erre így reagált:

– Mert egy jó Klári mindent megbocsájt – nevetett Gyuri bácsi, aki csak ismételni tudta Klárikát: – Ő mindig tudja, hogyan szóljon hozzám és mikor. Ez a tisztelet és odafigyelés egymás iránt a legtöbb, amit adhatunk egymásnak.