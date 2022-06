Fenyő Miklós: Eseménydús életet éltem!

Márciusban 75 éves lett Fenyő Miklós, aki július 11-én, indítja a Pájubileum névre keresztelt turnéját.

– Óvodás lehettem, amikor először hallottam a pesti szlenget: pábijubi. Kitaláltam egy szójátékot: összekapcsoltam a pábi-jubit a jubi-leummal, így lett belőle Pábijubileum. A pábijubi körülbelül annyit jelent, „Hú, de jó ez!”– árulta el a rock and roll énekes, aki a hot!magazinnak adott exkluzív interjút.

Fenyő Miklós 75. életévét ünnepli

otó: archív

„Minden vagányságra megtanítom az unokámat”

Az eMeRTon-díjas dalszerző egyik legnagyobb rajongója az unokája, Balázs, aki várhatóan ott lesz az első koncerten.

– Nem gondolom magam a világ legjobb nagypapájának, de Balázs mindig meggyőz az ellenkezőjéről. Minden vagányságra én tanítom meg az unokámat! Ott a helye a koncerten – jelentette ki.

„Még a lányomat is megleptem”

Most megjelenő könyvében, 75 magyar népmese olvasható, melyekben soha nem hallott történeteket is elmesél.

– Sok élménnyel teli életet éltem! Nem úsztam meg a zaklatásokat sem. A dalaimban benne van az egész életem, persze csak bizonyos határokig. Még a lányomat is megleptem, Diót is, aki irodalmi szerkesztőként működött közre – mesélte az énekes, aki részleteket mutatott a könyvéből.

„A mini midig kiszúrta a szememet”

„Úgy a kétezres évek elején történt, hogy Amerikából hazafelé a »világjáró kiruccanásom« következő állomása Veszprém volt, ahol koncertet adtunk. Jó volt a hangulat, ebben nem találtam semmi meglepőt. Abban viszont annál inkább, hogy a közönség soraiban kiszúrtam egy kifejezetten feltűnően öltözött lányt. A miniszoknya, amit viselt, erősen határeset volt a szoknya és a semmi között. A mini mindig kiszúrta a szememet...Itt vége is lett volna a történetnek, ha egyszer csak, a műsor befejezése után, nem állít be az öltözőbe, hogy autogramot kérjen…” – meséli a Hazug a szíve című dal keletkezéséről a könyvében.



Fenyő hatszor

Húszfős stábjáról is gondoskodik a koncerteken. Szendvicseket, gyümölcstálat és ásványvizet rendel nekik általában. Magának azonban színpadra lépés előtt csak egy fél óra nyugalmat kér. A koncert végén ellenben bárki koccinthat vele egy pohár fröccsel, aki a VIP afterpartyn is részt vesz – tudtuk meg a szervezőktől.

A turné állomásai:

Június 11. Nagykanizsa

Július 30. Siófok

Szeptember 24. Nyíregyháza

Október 15. Szeged

November 5. Győr

December 27. Budapest Aréna



A XIII. kerülettől Amerikáig és vissza

A magyar rock and roll koronázatlan királya gyerekkorában megjárta Amerikát, a karrierje azonban a XIII. kerületből indult, és ma is ott érzi a legjobban magát. Húszévesen alapította meg az első zenekarát, és olyan slágerei születtek, mint a Csavard fel a szőnyeget, a Csókkirály, a Napfény a jégen vagy a Made in Hungária.