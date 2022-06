Leesik az állad az 58 éves Détár Enikő bikinis fotója láttán, elárulta, mi a titka

Détár Enikő 1986 óta folyamatosan színpadon van és mindig nagyon odafigyelt arra, hogyan néz ki. Állítása szerint nagyon jó géneket örökölt, de persze bomba alakját és hajlékonyságát nem csak ennek köszönheti. Két évvel ezelőtt el is bűvölte a nézőket tánctudásával, vitalitásával a Dancing with the Stars színpadán, ahol igen sokáig jutottak partnerével.

A gyönyörű, kétgyermekes színésznő formája még most, 58 évesen is elképesztő. Még egy bikinis fotót is bevállalt közösségi oldalán: sőt, büszkén mutatta meg követőinek. A titkát is felfedte:

Sok sport – tánc, jóga, lábsúlyzóban takarítás, főzés és fűnyírás – és persze egészséges táplálkozás és genetika

– írta posztjában.