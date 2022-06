Csak nyaklánca takarja Demi Rose csupasz melleinek bimbóit

Demi Rose modellként tengeti a mindennapjait, és rendszeresen ossza meg a különböző fotózáson készült szexi képeit. A 27 éves sztár most Ibizáról osztott meg pár képet, ahol egy fa mellett pózol. A ruházata ismét nem hagy sok teret a képzeletnek, felsője gyakorlatilag éppen csak takarja a formás melleit. A fotózások során biztos nagyon oda kellett figyelnie, hogy egy rossz mozdulat után ne villantson egy hatalmasat. Nem is csoda, hogy közel fél milliós kedvelést zsebelt be rövid idő alatt.