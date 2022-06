Szánalmas ajándékot adott rajongójának a szex után a botrányba keveredett magyar énekes

Aligha lehet boldog Azahriah: hiába cikkeznek az utóbbi időben rengeteget a fiatal énekesről, nem a Baukó Attila néven született fiatalember produkciói kerülnek fókuszba, sokkal inkább az, hogy a Palacsintafesztiválon, egy ToiToi mellett közösült egy fiatal rajongójával, az alkalmi szexről pedig videó is készült, ami naná, hogy kikerült a netre. A már így is eléggé szaftos szexbotrányt csak tetézte, hogy az énekesnek volt barátnője. Luna a közösségi oldalán öntötte ki lelkét követőinek. Mint írta: nem haragszik, inkább csalódott. Nagyjából egy hete pedig a szexpartner is kiállt a nyilvánosság elé. Ő akkor úgy írt a történtekről a neten:

– Nem esnek jól azok a szavak, amiket kapok. Tagadni kell, amíg lehet, és amikor már nem tudod tagadni, mert full biztosak abban, hogy te voltál, akkor felelősségtudatosan fel kell vállalni.

Semmi sem marad titokban

Ráadásul egy olyan videó is elkezdett terjedni a TikTokon, amelyen Arahriah és alkalmi partnerének üzenetváltása látható, és melyben a srác azt hangsúlyozza: a lány ne érezze magát rosszul amiatt, ami történt, hiszen ő nem tehet semmiről, a baj csak a videóval van.

Ajándék a szex után

Most pedig egy újabb részlet látott napvilágot – írja a Nuus. a magát az énekesnek adó rajongó lány ugyanis a légyott után ajándékot is kapott Azahriah-tól. No nem kell semmi komolyra gondolni, sőt, a történtek fényében inkább szánalmasnak tűnik: egy pengetőt.

– Elkezdtünk szedelőzködni hazafelé, beszélgettünk meg ilyenek. Elkísértük őket a kocsihoz, akkor kaptam Atitól egy gitárpengetőt plusz egy ölelést, és azt mondta, hogy vigyázzunk az úton. Mikor már majdnem itthon voltam, akkor írt, hogy küldtek neki egy videót a dologról – írta közösségi oldalán a lány.