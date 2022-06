Ambrus Attilát rendszeresen verték gyerekként, ő sosem emelne kezet sajátjaira

A legnagyobb öröm, de legalább ennyi bosszúsággal is jár a gyereknevelés – vallja Ambrus Attila azóta, hogy édesapa lett. Lánya, Anna már három és fél éves és éppen most lépett be a dackorszakba, ami nem várt kihívások elé állítja az egykori bankrablót. Nem szégyelli, van, hogy beletörik a bicskája a feladatba.