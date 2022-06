"A szeretet valóban képes földöntúli is lenni" - megrendítő szavakkal emlékezett Babicsek Bernátra volt szerelme

Az egész országot megrázta január elsején, hogy füstmérgezésben elhunyt Babicsek Bernát színész, harmonikaművész. Volt párja, Könyves Diána hiába várta, hogy születésnapján felköszöntse, Bernát az egykori közös otthonukban lelte halálát. Akkor megható sorokkal búcsúzott egykori szerelmétől, mint írta, 4 év szerelem után a legjobb barátokként tudták folytatni a kapcsolatukat, és jóban-rosszban támogatták egymást.

Ma egy újabb személyes és gyönyörű üzenetre lehettünk figyelmesek, melyet a volt szerelem írt korlátozott ideig látható story-jában.

– Ma lenne Bernát 42 éves. A gyászban a dátumok és az évfordulók jelentőségteljesek. Ilyenkor felerősödnek az emlékek, ezáltal a veszteség érzése is (...) Számomra fontos, hogy a hiány és a fájdalom mellett a hálának is teret adjak ezeken a napokon. Mert Bernát nagy tanítóm volt. Tanított szerelmével, és tanított barátságával, de legfőképp halálával

– írta szomorú sorait Diána.

A tragikus hirtelenséggel elhuny színész 2022 január elsején még nem tisztázott körülmények közt vesztette életét konyhai tűz következtében, Solymáron, a saját lakásában. Az ügy még sem lelki, sem rendőrségi szempontból nem tekinthető lezártnak, írta meg korábban a Bors is, nemrég ugyanis a család ügyvédet fogadott, mert sokan vélekedtek úgy, hogy Bernát megmenthető lett volna, ezért előbb egy feljelentést tettek. Ezt előbb elutasították, ám most a jogi képviselő újabb panaszt nyújtott be, hogy újra vizsgáljak az ügyet, írta meg a Blikk.