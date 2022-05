Zaklatók elől menekült, amputálni kellett az ujját a 11 éves fiúnak

A fiú édesanyja szerint a 11 éves gyermekének faji és fizikai bántalmazással kellett szembenéznie, amióta 2021 szeptemberében megkezdte a tanulmányait a walesi Abertillery Learning Community-ben. A zaklatásokról a szülők azonban mindaddig semmit sem tudtak, amíg hétfőn, sírva fel nem hívta őket a gyerek az iskolából.

Fotó: Kép: WalesOnline/Rob Browne

Ekkor derült ki, hogy Raheemet több társa is terrorizálja, sokszor fizikailag is bántalmazza. A fiú legutóbb épp menekülni próbált a támadói elől, amikor a jobb kezének ujja beakadt egy korlátba, és majdnem teljesen leszakadt.

Az édesanya elmondása szerint a fiát mindig egyszerre többen támadták meg, volt, hogy a földön fekve rugdosták. A súlyos sérülés miatt az ügybe természetesen beavatkozott a helyi rendőrség is, a hivatalos szervek most épp azt vizsgálják, hogy mióta élhet rettegésben a gyermek. A felelősöket pedig megkeresik és felelősségre is vonják őket és persze a szüleiket is, hiszen kiskorúakról van szó - írja a WalesOnline.