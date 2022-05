Újra színpadra áll a Sztárban Sztár leszek! énekese

Gábor Márkó színészt a Tv2 Sztárban Sztár műsorából ismerhette meg a nagyközönség. Most a Lúdas Matyi Jr. című kortárs darabban játssza a főszerepet, aminek fiatalossá alakításában és dalszerzésében ő is aktívan részt vett. A fiatal színész elmesélte a Metropolnak, hogy miért fontos, hogy a mai kor embere is megtanuljon bánni egy „Döbrögivel”.

– Lúdas Matyi Jr. egy időtálló történet. Mindig is voltak Döbrögik, „nagy földesurak”, akik az egyszerű szegény embert nem hagyják létezni. Szerintem mindenki kerül olyan helyzetbe, hogy azt érezzük, igazunk van, de egy felettünk álló személy miatt nem merjük vállalni a véleményünket – mondta a fiatal színész, aki egyvalamit nagyon sajnál a fiatal generációval kapcsolatban.

