Újabb műtéten esett át a bőrrákkal diagnosztizált magyar híresség

2020 nyarán érkeztek az első hírek arról, hogy a Való Világ sztárja, Tommyboy, azaz Könyves Tamás bőrrákban szenved. Az egykori valóságshow-szereplő először a Villában vette észre, hogy van egy elváltozás a bicepszén, akkor titokban orvoshoz is vitték, hogy megvizsgálják. Mivel az akkori tesztek pozitívok lettek, Tamásnak azóta évente felülvizsgálatra kellett járnia, de egészen idáig megúszta nagyobb baj nélkül.

A változást 2021 januárja hozta el, azóta a férfi testén rendre kinő egy újabb göb, amit el kell távolítani.

Fotó: Facebook

Tommyboy azóta is minden évben vizsgálatra megy, illetve soron kívül akkor is, ha megint kinő egy újabb elváltozás. Ami sajnos most megint megtörtént... A legfrissebb műtétjéről Tamás a Facebook oldalán számolt be.