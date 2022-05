Tóth Gabi szerint játszótéri anyukák többsége nem figyel a gyerekére

Tóth Gabi elszomorodva tapasztalja, hogy a játszótéren a szülők nem kelőképpen fegyelmezik gyermekeiket – írta legutóbbi posztjában. Az énekesnő 2, 5 éves örökmozgó kislánya, Hannaróza imád homokozni, a lapátért és vödörért azonban mindig megy a harc.

Az én gyerekem a lufit és labdát veszi el előszeretettel másoktól, tőle meg a homokozó lapátot, vödröt és úgy egyáltalán minden mást. Persze az én harcos Marikám nem hagyja magát és visszavesz mindent, sőt... – írta az énekesnő blogbejegyzésében, a Család.hu-n. Hozzá tette, hogy a legtöbb édesanya észre sem veszi, hogy a homokozó kész csatatérré válik egy pillanat alatt, a babák összevesznek, és ne adj isten, homokot is szórnak egymás szemébe. Gabi nem helyesli, hogy az anyukák zömmel a telefonjaikat nyomkodják, és nem figyelnek kellőképpen a gyerekekre. A híresség a rajongók körében kérdést is feltett, hogy ki hogyan oldja meg az ilyen harcos helyzeteket?

Gabi Instagram-oldalán egy bájos fényképen most meg is megmutatta kislányát, ahogyan érdeklődéssel hallgatja a gitárjátékot, sőt, ő maga is próbálgatja a hangszert.