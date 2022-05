Tornóczky Anita megrendítő vallomása: Mindent megtesz azért, hogy teherbe essen

Tornóczky Anita őszintén beszélt politikáról, kutyákról és emberekről a Palik Lászlóék Három igazság című műsorában. A ma már viselkedés trénerként és állatmentőként dolgozó Anita szerint az ember több karrierutat is bejárhat egy életút alatt. A volt televíziós műsorvezető és producer elmondta, hogy Kiszel Tünde miatt hagyott fel a tévézéssel és mesélt arról is, hogy nem volt mindig őszinte a mosolya, amikor nevelőapja, Medgyessy Péter volt az ország miniszterelnöke. Anita mesélt még a gyermekvállalásról, valamint kiderült az is, hogy kiben bízik jobban: a kutyákban vagy az emberekben.

A csinos műsorvezető tavaly beszélt először arról, hogy párjával, Miklóssal szeretnének családot alapítani. A férfi azóta el is jegyezte a műsorvezetőt, már készülnek az esküvőre. Ami viszont a családalapítást illeti, hiába szeretnének gyermeket Anita több betegséggel is küzd ami megnehezíti, hogy édesanya lehessen.

Évekkel ezelőtt jóindulatú elváltozást találtak az agyalapi mirigyén, sőt hormonális problémákkal is küzd, ami megnehezíti a teherbeesését.

Abszolút nyitottak vagyunk a baba érkezésére, nekem vannak mindenféle egészségügyi dolgaim, amit meg kell oldani azért, hogy ez biztosan teljesüljön. Ezek folyamatban vannak, inzulinrezisztenciám és pajzsmirigygondom van, tehát minden, ami elméletileg akadályozza a terhességet. Két napja voltam vérvételen, és úgy tűnik, mindent kézben tartanak az orvosok – mondta Palik Lászlóék Három igazság című műsorában Tornóczky, aki szerint a hormonok világa még az orvosok számára is rejtély, így egy civil embernek gyakran nagyon nehéz összeraknia a képet azt illetően, hogy mi is történik egy adott ponton a testében.

A modell-műsorvezető elárulta, hogy az első gyereknek nagyon örülne, hogy utána hány kistestvér érkezik, az már a jövő zenéje, de az örökbefogadás elől sem zárkózna el.