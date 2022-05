Aprócska bikiniben mutatta meg tökéletes alakját Sáfrány Emese

Sáfrány Emese április elején jelentette be, hogy gyermeke édesapjával, Hornyák Ádámmal úgy döntöttek, külön utakon folytatják. Emese azóta mély hallgatásba burkolózott, magánéletét tabuként kezeli. Az egyedülálló édesanyának most lelkileg is jót tehet, hogy Spanyolországban tölt néhány napot egy lánybúcsú alkalmából, de úgy tűnik, hamar honvágya támadt. Mindezt egy brutál szexi fotó kíséretében osztotta meg Instagram-oldalán követőivel.

– Szeretek mindig egy kicsit kiszakadni a hétköznapokból, főleg most, hogy Covid előtt voltam utoljára külföldön, és az elmúlt két év alatt igen csak sok minden történt velem, pozitív és negatív dolgok egyaránt. Bár tartja a mondás, mindenhol jó, de legjobb otthon – írja Emese a fotó mellé.