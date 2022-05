Pályatársai és fia gyászolják Éliás Gyulát

Éliás Gyula már egy ideje gondozásra szorult 2006-os autóbalesete miatt. Fia, ifjabb Éliás Gyula ápolta őt, és ezalatt még szorosabb kapcsolatot alakítottak ki egy mással.

Fotó: Saját

– Az édesapám 74 évesen már nagyon beteg volt, Crohn-betegséggel is küzdött, majd bekerült otthonba, ahol összeszedett egy húgyúti fertőzést. Sajnos a koronavírus se segített abban, hogy meggyógyuljon. Ő volt a legnagyobb kritikusom, most is csináltunk egy dalt, amit szerettem volna megmutatni neki. Nem bánt velem kesztyűs kézzel, mindig megmondta a véleményét – mesélte a Borsnak szomorúan ifjabb Éliás Gyula.

Fotó: Saját

Arató András dj már a pályája elején ismerte idősebb Éliás Gyulát, akivel jó viszonyt ápolt az utolsó napokban is.

– Még a Kugli együttesben ismertem meg, még mielőtt diszkózni kezdett. Mindig is konkurenciaként tekintettünk egymásra, de mindig jó viszonyt ápoltunk. Akkoriban kicsit nehezebb személyiség volt, mindig meg volt a véleménye és annak hangot is adott. Az utóbbi években heti rendszerességgel beszéltünk egymással. Szomorúan hallottam, hogy az utóbbi napokban egyre jobban fájtak a lábai. Most pedig vérzik a szívem, amikor meghallottam a tragikus hírt – emlékezett vissza Arató András.

Szigeti Ferenc, a Karthago vezetője 1968 nyarán három hónapig együtt zenélt idősebb Éliás Gyulával egy szórakozóhelyen.

– Nekünk volt egy közös zenekarunk az 5 Centrum, és a balatonlellei Vörös Csillag étteremben zenéltünk minden este. Gyula nagyon tehetséges és sikeres volt: főleg soul dalokat énekelt én meg rock-ot. Kicsit sajnáltam is, hogy stílust váltott és diszkózni kezdett. Utána is többször találkoztunk, amikor a lemezkiadónál én az igazgatója voltam – emlékezett vissza Szigeti Ferenc.