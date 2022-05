Őszinte vallomás: Rácz Jenő felesége nem ilyennek képzelte az anyaságot

Szülése óta kérdések százaival árasztják el Rácz Jenő gyönyörű feleségének közösségi oldalát. Valószínűleg ezért is döntött úgy a minap Dóri, hogy egy kérdezz-felelek keretein belül Instagram-oldalán beszélget egy kicsit követőivel. A sztárséf és szerelme április 14-én köszönthette élőben is kislányukat, Kamillát.

Dóri azt tervezi, hogy hamarosan bővebben is beszámol szüléstörténetéről, addig is rajongói kérdéseire válaszolva adott némi betekintést a csodás pillanatokba.

Amikor eljött az idő

Dóri szerint a kis Kamilla egyvalamit biztosan apukájától örökölt, méghozzá a türelmetlenséget: a baba ugyanis a vártnál jóval hamarabb született meg. A kismama azonban megérezte, hogy hamarosan beindul a szülés, aznap ugyanis ösztönei hajtották.

Beszámolója szerint a szülés előtti napokban már lejjebb ereszkedett a pocakja, aznap pedig beindult nála a fészekrakási ösztön: kitakarította a lakást, elment házat nézni, és a nagybevásárlást is elintézte.

Este 11-kor már kapcsolta volna le a villanyt a férjem, amikor kirohantam a mosdóba, mert elfolyt a magzatvizem

– tette hozzá Dóri.

Az újdonsült édesanya végül császármetszéssel hozta világra kislányát, korábban azonban azt vallotta, hogy szeretné természetesen megszülni Kamillát. Egyik követője ezzel kapcsolatos érzéseiről kérdezte.

– Amikor elfolyt a magzatvíz, az egyetlen dolog, amire gondoltam, hogy a baba egészségesen megszülessen. A kórházban kiderült, hogy gyulladás alakult ki a szervezetemben, a méhszájam pedig csak fél centire volt nyitva, így nem volt időnk várni, hogy meg tudjam szülni.

A választás nem az anyukáé, hogy hogyan szülnek, hanem a babáé.

– Én pedig minden tőlem telhetőt megtettem, hogy ez az út neki nyugodt és biztonságos legyen. Úgy történt minden, ahogyan annak kellett – írja Instagramján Dóri.

A császármetszés utáni napokról is beszámolt a sztárséf felesége, aki szerint az első két nap nagyon nehéz volt, utána gyorsan javulni kezdett az állapota. Felépülése során végig optimistán gondolkodott, szülés után három héttel pedig már fájdalomcsillapítóra sem volt szüksége, mostanra minden simán megy.

A legcsodálatosabb érzés

Dóri szerint a legelső dolog, amiről azt gondolta, könnyebb lesz, az mindenképpen a szoptatás. Mint írta, szerencsére van anyateje, de időnként nehézkes kislánya megetetése.

Sokszor meg kell küzdenem hajnali 3-kor félkómásan, hogy Kamilla ne akkor gyakorolja az önvédelmet cicitámadás esetére. Türelem, anyukák, türelem!

– részletezte tapasztalatait az édesanya.

Arra a kérdésre, hogy Dóri olyannak képzelte az anyaságot, amilyennek most megtapasztalja, részletes válasz érkezett.

Sokkal rosszabbnak képzeltem! Amikor valaki megtudja, hogy babátok lesz, elkezdi nyomni a sok negatívat a jövendőbeli szülőknek, hogy pápá életed, pápá szex...

– Szerintem aki vendéglátózik, annak alapból nincs se élete, se nem alszik, úgyhogy ez csak a szokásos. Fiatalon dolgozol, aztán irány az edzés, aztán a buli, szóval akkor sem alszol semmit!

Mióta megszületett a kicsi, sokkal többet vagyok itthon és pihenek, sőt itt egy kis tündér csuporka, akinek mennyország illata van, és a lélegzetvételeitól is elolvadok.

– vallotta be Dóri, aki arról is beszámolt, hogy egyedül van otthon Kamillával, mindössze heti 3-4 órányi időben érkeznek hozzájuk látogatók. A boldog édesanya hozzátette: Jenő azóta is rengeteget dolgozik, ám amikor otthon van, mindenben segít neki.