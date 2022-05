Kocsis Korinna vasárnap késő este tette közzé a kedves családi fotót, mellyel tudatta követőivel is a remek hírt, hogy május 11-én adott életet kisfiának, akinek a nevét még nem árulták el. A fotón anyukája és apukája is a baba kezét fogja. A pár rendkívül óvatosan kezeli magánéletét, a kisfiú apjáról sem tudni túl sokat, hiszen nem szeretne szerepelni, a kisbabáról talán idővel többet is elárul majd az édesanyja.