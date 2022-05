Menekülnie kell a nők rajongása elől Brad Pitt hasonmásának

Többször megvádolták már saját állítása szerint a brit férfit, hogy ő valójában nem is létezik, mert annyira hasonlít Brad Pittre, hogy az már szinte lehetetlen. A 35 éves Nathan Meadsnek még a párkeresőből is le kellett venni a képeit, annyian zaklatták.

A nők elárasztották üzenetekkel, természetesen főleg olyanok, akik imádják Brad Pittet. Sokan elsőre videóüzenetben akarnak csevegni vele, hogy lássák, tényleg ekkora-e a hasonlóság. Rengetegen pedig azt gondolták róla, hogy egy kamu profil, egyszerűen nem létezhet, hogy kiköpött mása Bradnek, hacsak nem az ikertestvére, esetleg az eltitkolt fia.

Az utcán is rengetegen megállítják, hogy közös fotót kérjenek tőle, illetve akkor is lefotózzák, amikor ő nincs is felkészülve rá.