Imádja a magyar humort Mel Gibson

Nem titok, hogy újságírószövetségünk (a Golden Globe díjak mögött álló Hollywood Foreign Press Association) másfél éve a hollywoodi píárosok bojkottja alatt áll. Nem is fűztem sok reményt ahhoz, hogy interjút kapok Mel Gibsontól, pedig nagyon csiklandozott, hogy elmesélje, hogy teltek a napjai februárban Pesten, ahol életében először járt, a John Wick filmsorozat tévéváltozatának forgatása miatt. Aztán gondoltam egyet, próba, szerencse – és dobtam egy emailt a sajtósának, akivel évtizedek óta kedveljük egymást. Azonnal válaszolt: ’Mel most jött vissza Magyarországról, hadd heverje ki a forgatást meg a hosszú utat, megfutom.’ És két nap múlva visszaírt: ’jövő szerdán rendben’? Így jött össze az alábbi beszélgetés Hollywood egyik legritkábban megszólaló müvészével, akivel március végén Zoom-on beszélgettem, miközben reggeli edzését bonyolította malibui házában. Mel Gibson csöppet sem mentes az ellentmondásoktól. Hosszú házasságából 7 gyerek, két kapcsolatából újabb kettő – összesen kilenc gyermek apja. Gyönyörüen felívelő karrierjét ’A rettenthetetlen’ Oscar-díjaival koronázta meg mint producer és rendező, ’A passió’-val több, mint 6OO millió dollárt keresett – se kritikai, se anyagi gondja nincs, és Hollywood koronázatlan királya lenne, ha nem tett volna bizonyos kijelentéseket bizonyos állapotban. Tudjuk, zseniális emberekkel előfordul, hogy elszalad velük a ló (lásd a makulátlan előéletű Will Smith Oscar-fiaskóját).



Ha elszakad a cérnájuk, nehezen bocsájtja meg Hollywood, a szégyenfolt megmarad jó darabig. Gibsoné már elhalványult annyira, hogy idén 6 filmje vár bemutatásra, legalább ennyi igényli produceri figyelmét, és mire Önök ezeket a sorokat olvassák, újra magyar földön forgat, folytatja a The Continentalt.

Mennyire érdeklődik az országról, ahol éppen forgat?

– Nem sokat, mert a helyszínen maguktól adódnak a kérdések és az információk. Milyen forrásokból, kiktől szerzed az értesüléseidet az adott országról utazás előtt? Nem kérdezek meg senkit, kivárom, amíg odaérek és beszélgetek. Elég gyorsan képbe jön az ember, ha landol valahol. Múzeumokba járok, a város történelme szinte tálcán kínálja magát. Nem terhelem az agyamat előre információkkal. Alapdolgokkal persze tisztában vagyok, de inkább a helyszínen szedem össze a tudásomat és folyamatosan kérdezek – válaszolta a színész.

Gibson azt mondja, hogy imádja a magyarok humorát, szerinte üdítő és jópofa emberek vagyunk.

A sztár a legutóbbi látogatásakor elment a Balatonra, bort kóstolt, gyönyörködött a tájban, körbejárta Budapestet, lement a Dunapartra, és megnézte a történelmi emlékműveket is.

A színész a magyar ételek közül a gulyáslevest szereti a legjobban, és a pörköltet, hazánkból egyetlen dolgot vitt magával haza, az pedig egy nagy csomag pirospaprika.

Gibson arról is beszélet, hogy sok évtized filmezés után miért ment vissza tévézni.

Szereti ezt a műfajt, az ultraerőszakot, a popkultúrát. Úgy érzi, ez neki való, kedve volt hozzá, és Budapesten forgatnak, ami külön tetszik neki, örül, hogy máris visszajöhet az országunkba.

Fotó: ROBERT HEGEDUS

