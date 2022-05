Meghan Markle tehet a családi viszályról

Nem épp a legjobb a viszonya a családjával Meghan Markle-nek. Közismert, hogy a hercegné és apja közt komoly feszültség van, annak ellenére, hogy fiatalabb korában közel álltak egymáshoz. Emellett a hercegné "új rokonaival" sem mondhatni, hogy teljes az összhang: dédanyja még nem is láthatta a kis Lilibetet, Harryék fiatalabb gyermekét, annak ellenére, hogy a csöppség a királynő becenevét kapta – amiből ugyancsak volt némi feszültség.

Egy forrás szerint azonban ha annak idején Meghan őszintébb a családjával, és nyitottabb, hamarabb beszámol Harry hercegről, akkor most egész más lenne a helyzet.

A pár kapcsolatának (és házasságának) legnagyobb kritizálója egyértelműen Meghan apja, Thomas Markle, ám féltestvérei, ifjabb Thomas Markle Jr és Samantha Markle irányából is érkeztek bírálatok, annak ellenére, hogy ők nem is állnak, álltak olyan közel a hercegnéhez.

– Ha Meghan okos lett volna, felkészíti a családját. Annyit kellett volna csak csinálnia, hogy felhívja őket, elmondja nekik, hogy mi fog történni, és azt mondja nekik: "ezt meg ezt ne csináljátok, és garantálom, nem lesz semmi probléma". Gondolnia kellett volna arra, hogy innentől folyamatos figyelem irányul majd rájuk – magyarázta a családhoz közel álló informátor, utalva arra: mindez bizony nem történt meg.

A pár egyébként ma, május 19-én ünnepli a negyedik házassági évfordulójukat, ugyanakkor már most vannak olyan jelek, miszerint nem csak másokkal vannak gondjaik, de kettejük közt is akad belőlük. (Via)