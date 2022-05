Már a pocakban beszél negyedik unokájához Nagy Feró

A Nemzet csótánya már-már a nemzet nagypapája címét magára ölthetné, hiszen olyan nagy szerencsével áldotta meg a sors, hogy szinte majdnem minden évben egy újabb unokával örvendezteti meg valamelyik fia. A Beatrice frontembere a Petőfi Rádióban jelentette be, hogy ismét egy új taggal bővül a családja. Ezúttal nagyobbik fiának, születik gyermeke, aki ismét fiú lesz, így immáron három baboskendős rockersrác és egy kislány viszi tovább a családi vérvonalat.

Az első unoka, Patrik 2016 októberében született, akit Alíz Beatrice követett 2018 decemberében. Nem sokkal ezután kapott egy kis testvért is Nimród személyében, aki idén lett egyéves. Feróval természetesen ezúttal is madarat lehet fogatni.

– Mikor megtudtuk, hogy a fiamék ismét babát várnak, mérhetetlen öröm töltött el – kezdte a Borsnak a Kossuth-díjas zenész. – Végigizguljuk a kilenc hónapot, hogy egészséges legyen a pici, minden rendben legyen a szülésnél a babával és a kismamával is. Az ultrahang képeknek köszönhetően megtudtam, hogy kisfiú lesz fia következő gyermeke, ami baromi jó dolog! Már most beszélek hozzá a pocakban, hogy amikor megszületik már ismerős legyen neki a hangom és együtt tudjunk gügyögni. Ő lesz a harmadik fiú, mellettük ott van még Alíz is, akivel lány révén teljesen másként kell bánni. Szerencsére már mondhatom, hogy van tapasztalatom, így simán megy majd a pelenkázás, később pedig a foci a kertben – mesélte örömmel a hangjában Feró.

A nagyszülői feladatokat édes tehernek éli meg a zenész, mindig örömmel vigyáz a család legkisebb tagjaira. Bevallása szerint nagypapaként kiváltságos helyzetben van, hiszen neki közel sem az a feladata, hogy a szabálykövetésre tanítsa a gyerekeket.

– Szülőnek lenni strapásabb, nekünk nagyszülőknek nincs akkora felelősségünk. Egyszer a nagyobbik unokámmal lebuktunk, amikor hagytuk neki, hogy csokit egyen. A szülők nem szerették volna, hogy Patrik sok édességet egyen, mert elromlik a foga. Kicseleztük őket! Nálunk a csokit keksznek hívtuk, ez volt a titkos kód a csokoládéra. Igen ám, de véletlen otthon is kért egyszer kekszet. Nagy meglepetés volt számára, amikor tényleg azt kapott és nem csokoládét. Ezután elmesélte a szülőknek, hogy a papa és a mama keksznek nevezi a csokit, így sajnos lebuktunk. Nem sokra rá kaptuk is az üzenetet, hogy „elkaptak minket” – nevetett Feró.

Nagy Feró nagyon fontos részt venni az unokák életében, mert később is örömmel látogatják meg őket és töltenek közös időt a családdal.

Fotó: Csányi Kriszta

– Szeretnék minél tovább az életük része lenni. Jó karban tartom magam, így a srácoknak csajozási tippeket is adhatok majd, ha a megfelelő korba lépnek – tette hozzá Feró.