Lady Gaga olyat pucsított tangájában, mint még soha

Bár azt tudjuk, hogy Lady Gaga nem szégyenlős, de most olyan fotót osztott meg az Instagram-oldalán, mint még soha. Az énekesnő apró tangájában a medence partján pucsított a kamerába, ami valljuk be őszintén a visszafogottsággal, amit az elmúlt években közvetít, ellentmondásba ütközik. Az Oscar-, kétszeres Golden Globe- és tizenháromszoros Grammy-díjas világsztár posztja úgy tűnik, követőinek is nagyon bejött, ugyanis jóval több, mint másfél millióan fejezték ki tetszésüket. Egy biztos, az énekesnő jó formában van és bizonyára boldog korszakát éli, legalábbis erről árulkodik a nagy mosoly az arcán.