Korda György elárulta, minek köszönheti Klárika szerelmét

Egy igazi legenda, a hatvanas évek talán legnépszerűbb férfi énekese, aki még a beatkorszakban is meg tudta újítani a tánczenét: Ő Korda György, akinek a slágere nyerte szombat este a Csináljuk a fesztivált! show-műsorát. A Lady „N” szinte egyet jelent Korda Györggyel, és Gyuri Bácsi a zsűriszékből nézhette végig, ahogyan a ’77-es Schöck Ottó és Solymos Antal szerezte dal a Duna csatorna Csináljuk a fesztivált! show műsorában megnyerte az évszázad slágere címet.

Korda György elsőként gratulált Peter Šrámeknek Fotó: MTI Máthé Zoltán

– Óriási megtiszteltetés ez nekünk! Az adás után odamentem Péternek gratulálni, megölelgettem, és megköszöntem, hogy ilyen tisztelettel, és alázattal nyúlt a dalomhoz – mesélte Korda György, aki bevallotta, hogy azért is kedves neki ez a dal, mert a Lady „N”-nek köszönheti Klárikát, akkor ismerkedtek meg egymással. Ugyanis a ’78-as Made in Hungary megnyerése után találkozott az akkor még a Skála együttesben éneklő Klárikával, és elmondása szerint szerelem alakult ki köztük első látásra, az ifjú énekes lánnyal. Azonban zsűrielnökként most 60 slágerből kellett kiválasztaniuk a legnagyobbat.

Meghatódott a Korda házaspár Fotó: MTI Máthé Zoltán

– Meglepődtem rajta, hogy a Lady „N” lett az, de a közönség nagyon szereti. Szombaton az egész stúdió táncolt! – mondta Korda, aki egyébként nem a saját slágerét, hanem az Omega legendás dalát, a Gyöngyhajú lányt jutalmazta a legmagasabb, 10 ponttal.

Ki az a Lady „N”?

– Minden nő valahol Lady „N”, azaz magát behelyettesítheti a dal főhőse szerepébe – újságolta lapunknak Korda György, de hozzátette, hogy a dal vázlatos formában érkezett hozzá először, és úgynevezett halandzsa angollal énekelték fel, viszont olyan jól hangzott a „lady n”-kifejezés, hogy végül benne hagyták.

Fotó: MTI Máthé Zoltán

Peter Šrámek : Életem egyik legnagyobb élménye

Peter Šrámek lapunknak elmondta, mennyire csodálatos érzés, hogy pont ezzel a dallal nyerte meg a Csináljuk a fesztivált! döntőjét a Dunán:

– Hatalmas megtiszteltetés, hogy az eredeti előadó előtt énekelhettem ezt a slágert. Kevés magyar dalt ismertem ezelőtt, de Korda Gyuri bácsi Lady „N”-je egy volt ezek közül. Hihetetlen számomra, hogy nyertem! Sok műsorban voltam eddig, de valahogy mindig csak második, harmadik helyezettként sikerült távoznom. Most nyertem és pont ebben a műsorban, ez előtt a zsűri előtt, ezzel a dallal. Ez életem egyik legnagyobb élménye és szerintem soha nem fogom elfelejteni.