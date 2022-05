Kiderült, milyen betegség miatt mondta le a koncertjüket a Korda házaspár

A házaspár a hivatalos Facebook-oldalán tudatta, a vasárnapi mosonmagyaróvári koncertjüket el kell halasztani. Az énekesnő nem részletezte ennek okát, csupán utalt rá, valamilyen betegség állhat a háttérben. Lapunk érdeklődésére elárulta, sajnos valóban egészségügyi problémáik adódtak.

– Gyuri betegedett le először, de én is elkaptam tőle. Neki súlyosabb az állapota, antibiotikumot kell szednie, szerencsére nekem nem volt rá szükség. Én két napig voltam lázas, de hála istennek már lement, viszont a férjemnek még mindig hőemelkedése van – kezdte a Borsnak Klárika, aki ekkor döntött arról, hogy lemondja a fellépésüket.

– Nem akartam kockáztatni, konzultáltam az orvosunkkal, hiszen sok előadásunk lesz a közeljövőben, és meg kell, hogy gyógyuljon teljesen. Nyolcvanhárom évesen nem tehetem ki annak, hogy gyengén álljon színpadra. Azt gondoltuk, hogy vége van, de sajnos mégsem gyógyultunk meg. Már ma egy hete tart, ami egy vírusos influenzánál végül is nem számít hosszú időnek. Nem értem, miért nem kommunikálják a médiában, hogy járvány van, ugyanis nekünk majdnem minden ismerősünk beteg. Mind a ketten voltunk koronavírusosak, de ki merem jelenteni, hogy ez most rosszabb. Én nem kapok az orromon levegőt, Gyuriról nem beszélve, mert neki erősen a mellkasára és a torkára húzódott – mesélte az énekesnő.

Most a gyógyulásukra koncentrálnak, mert rengeteg fellépésnek kell eleget tenniük a nyár folyamán. Fotó: Karnok Csaba / Délmagyarország

– Azért írtam ki a közösségi oldalunkra ezt az információt, mert nem akarom, hogy elkezdjenek az emberek kombinálni. Nincsen semmilyen nagy baj, de az orvos még egy hét pihenést és fekvést ír elő nekünk. A legfontosabb az egészség, semmi nem számít, Gyurira meg különösen vigyáznom kell! Átvállalnám helyette, ha tehetném, mert a szívem vérzik érte. Most még rohanok a gyógyszertárba, hogy mielőbb felépüljünk. Muszáj nekem erősnek maradnom, most egy picit magamat háttérbe szorítom. Senkit nem engedünk soha a közelünkbe, ha betegek vagyunk, mert van annyi felelősség bennünk, hogy nem akarjuk másnak is átadni a fertőzést – fűzte hozzá.

Klárika szerint a legjobb, amit most tehetnek, hogy kizárják a környezetet és csak pihennek.

– Gyuri most is fekszik, jól betakargattam, és engedem be neki a friss levegőt. Az eddigi napi vitaminmennyiséget megdupláztuk, sok folyadékot kell inni, ezt mindenkinek ajánlom. Igaz, étvágyunk nem nagyon van, de legalább nem lesz annyira szűk a ruhám – mondta viccelődve az énekesnő, majd zárásként még hozzáfűzte:

Minél idősebb az ember, annál veszélyesebb egy ilyen betegség. Viszont nekünk nagyon jó orvosaink vannak, jó kezekben vagyunk, és koncentrálunk a gyógyulásra, nincsen semmi olyan komoly baj, ami megakadályozná ezt az igen dús nyarat, ami előttünk áll – mondta Klárika.