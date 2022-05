Kiderült, mekkora büntetés vár Berki Krisztián dílerére

Letartóztatását indítványozta a Budapesti IX. Kerületi Ügyészség annak a K. Istvánnak, akit azzal gyanúsítanak, hogy drogot adhatott Berki Krisztiánnak, akit múlt pénteken találtak holtan a ferencvárosi otthonában.

Sajtóhírek szerint kokain volt az a kábítószergyanús anyag, amit találtak a rendőrök a celeb lakásában.

Bagoly Bettina, a Fővárosi Főügyészség szóvivője az a 24.hu megkeresésére azt mondta, hogy több letartóztatási ok is fennáll a gyanúsított esetében: ilyen a szökés-elrejtőzésnek, valamint a bűnismétlésnek a veszélye, de a férfi esetében a bizonyítás megnehezítésétől is tartani lehet, ezért az ügyészség álláspontja szerint csak a legszigorúbb kényszerintézkedés alkalmazható vele szemben.