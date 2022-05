Elkelt a magyar fociválogatott jóképű sztárja, megérkeztek a fotók az esküvőről

Lélegzetelállító helyszínen mondta ki a boldogító igent az MTK, az Anderlecht és magyar válogatott sztárja és a korábbi modell: Juhász Roland és Lipcsei Betta több mint két évtizede ismerik egymást, mindig tudtak egymásról, de csak hat évvel ezelőtt lettek egy pár.

Akkor már mindketten érett fejjel, gyerekes szülőként vágtak bele a kapcsolatba, idén el is jegyezték egymást. A műsorvezetőnek az előző házasságából van egy 9 éves fia, a népszerű focistának pedig egy 13 éves lánya. A két gyermek nagyon jóban van egymással, és természetesen ők is ott voltak a gyönyörű esküvőn. A jó hangulatú lagzin igazi sztárparádé volt, természetesen jelent volt a Hertha korábbi edzője, Dárdai Pál, de televíziós körökből is sokan tiszteletüket tették. A nagy napról Betta Instagram-sztoriban számolt be, de élnénk a gyanúperrel, hogy hamarosan érkeznek a "hivatalos" fotók is a pár közösségi oldalaira.

Fotó: Instagram

Fotó: Instagram