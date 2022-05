Horváth Éváéknak el kellett hagyniuk álomotthonukat: Nagyon szomorú dolog történik velünk

Januárban nagy bejelentést tett Hotváth Éva: családjával elhatározták, hogy elhagyják Magyarországot, és egy évre Indonéziába, egészen pontosan Balira költöznek. A csinos édesanya új életét YouTube-csatornáján is követhetik a rajongók, és mivel egy ideje hanyagolta a helyzetjelentést, legfrissebb videójában elmesélte, min mentek keresztül az utóbbi időben.

Különleges látogatók

Éva elmondta: az elmúlt egy hónapban ellátogattak hozzájuk a nagyik, akiknek nagyon szerették volna már megmutatni azt a csodát, amit Balin élnek át.

Habár azt tervezték, rengeteg videót készítenek majd a közös időszakról, a napok olyan eseménydúsan és gyorsan teltek el, hogy ebben az időszakban nem sikerült folytatni a vlogolást.

– Minden este hullafáradtan feküldtünk le az ágyba. Mindkét gyerekkel játszottunk, ők is játszottak, rengeteget fogócskáztak Kristóffal. Nagyon hasznosan telt ez az időszak, de a vlog gyártása egy picit most a háttérbe szorult – mondta friss videójában Éva.

Költözniük kellett

A vlogmentes időszakban rengeteg dolog történt velük, a nagyikkal töltött idő mellett pakolással volt elfoglalva, mivel álomotthonukat el kellett hagyniuk.

Nagyon szomorú dolog történik velünk!

– harangozta be költözésüket a videó elején Éva, majd kifejtette az okokat.

– El kellett költöznünk, ugyanis a másik házunkat kiadták napi bérlésbe, és ugye mi havonta, hosszú távra szeretnénk bérelni a házunkat – magyarázta Éva, hozzátéve: fiai, Alex és Kristóf nagyon izgatottak, már most imádják az új otthont.

A gyönyörű édesanya új vlogjában körbevezette nézőit az új házban, ahol ugyan kisebb kert és medence található, de van egy napozós terasz, és egy hatalmas, konyhával felszerelt nappalijuk is.

Szeretem!

– Sokkal otthonosabb, jobban tudjuk tartani a kapcsolatot, nem vagyunk szétszórva az egész házban – tette hozzá Éva.

Új otthonukat szemmel láthatóan sokkal jobban élvezi a család minden tagja, főleg, miután a házat nagyon nehezen találták meg. Vlogjában az édesanya elmondta: Balin most újra virágzik a turizmus, ezért nem volt könnyű dolguk egy havi bérlésű családi ház megtalálásában. Végül is sikerült, mindenki nagyszerűen érzi magát az új helyen – és ez most a legfontosabb.