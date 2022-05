Nagyon bizarr, horrorfilm készül a Micimackóból, mutatjuk, milyen lesz

Az egy dolog, hogy egyre divatosabb régi klasszikus rajzfilmek élőszereplős verzióit elkészíteni, és bizony az sem ritka, hogy egy-egy új feldolgozás más hangvételű lesz, mint az eredeti, de hogy horrort forgassanak a Micimackóból?! Pedig pont ez történik.

Történt ugyanis, hogy több évtized után a Disney (2021-től) már nem birtokolja a Micimackó jogait, azok ugyanis közkinccsé váltak, ami azt jelenti, hogy senki sem rendelkezhet a jogokkal kizárólagosan, így mindenki felhasználhatja Milne közkedvelt és jól ismert karakterét – akár igen szélsőséges formában is. Rhys Frake-Waterfield író-rendező így is tesz, és erősen korhatáros mozit forgat Winnie-The-Pooh: Blood and Honey címmel, amit 2023-ban mutatnak be, és amiből már meg is érkeztek az első fotók az IMDB-nek hála.

Így néz ki mindenki kedvenc csacsi öreg medvéje horrorfilm-karakterként Fotó: IMDB

Tegyük hozzá: az első fotók alapján a Micimackó: Vér és méz nem ígérkezik különösebben színvonalas alkotásnak, bár rendezője sem büszkélkedhet túl vaskos filmográfiával: eddig egyetlen, Dinosaur Prison című mozit tett le az asztalra, bár még azt sem mutatták be.

Ez a kép alighanem magáért beszél Fotó: IMDB