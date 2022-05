Egyetlen dolgot bánt meg az X-Faktor mentora, hogy mindenki láthatta teljesen pucéran

Amikor május elején kiderült, hogy ByeAlex, Gáspár Laci és Puskás-Dallos Peti mellé Csobot Adél helyére az X-Faktor 11. évadába negyedik mentornak Herceg Erika érkezik, a legtöbben kérdőn vonták fel a szemöldöküket, kis hazánkban ugyanis nem cseng túl ismerősen a kárpátaljai születésű hölgy neve. Pedig a VIA Gra formációval jár már dala 87 milliós megtekintésnél is, emellett a Playmate is volt – Ukrajnában.

Lakatos Levente vendégeként egyébként épp ez utóbbi kapcsán árulta el: ha valamit megbánt eddigi élete során, az bizony ez a "kitárulkozó" fotózás volt.

Levi egész konkrétan rákérdezett a 2012-es fotózásra:

– Azt miért vállaltad be?

Erika nem igyekezett szépíteni válaszában: modellkedett, tehát ez volt a munkája, és szüksége volt a pénzre. Meg persze – teszi hozzá – akkoriban "más idők" jártak. Ahogy fogalmaz: ez menőnek számított.

Mai fejjel ez az egyetlen fotózás, amit ki is törölnék az életemből. Ez nagyon nyitott volt. Nem is azt mondom, hogy vulgáris volt, mert nem volt az, de túlzás volt – magyarázta Erika, hozzátéve: mostanában is volt bevállalósabb fotózása, de ott azért volt raja fehérnemű, ami ugyan áttetsző, de tehát megmutatja, amit kell, de mégiscsak takar valamit.

– Akkor még nagyon az elején voltam, 25 évesen külsőre is más voltam: még soványabb. Lehettem volna jobb formában is, akkor talán jobban szeretném azt a fotósorozatot.

Volt, hogy elájult két éneklés közt

Erika arról is beszélt, milyen komoly követelményeknek kellett megfelelnie egy producerek által összerakott sztárzenekar tagjaként. Nála például a 171 centis magasságához 55 kilogrammban maximálták a testsúlyát, ami fölé nem mehetett. De a késésekért is büntetést kaptak.

– Ha koncerteztünk, koncert után volt pár óra, hogy ki tudjuk magunkat aludni, és aztán pedig várt a busz, hogy kivigyen minket a reptérre. Ilyen nagyon sok volt. Ha elkéstünk, és 5 percet túllépett a késés, akkor már jött a pénzbüntetés.

Az énekesnő bevallota, magyar lányként eleinte kevesebbnek érezte magát a VIA Grában, hiszen a csapatot egyész Kelet-Európában sztárként kezelték, ő viszont még nyilatkozni sem tudott oroszul rendesen, viszont mindent megtett, hogy a legjobb legyen, 39 fokos lázzal is maximális teljesítményt nyújtott a színpadon.

– Volt olyan, hogy rosszul lettem olyan szinten, hogy bementem a színpad mögé, miközben nem volt a részem. Elájultam egy pár másodpercre. Az öltöztetőfiú locsolt fel, hogy Erika, mindjárt te énekelsz, és akkor szaladtam ki és énekeltem tovább.