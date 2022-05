Gábor Márkó: Az a misszióm, hogy a fiatal generációt megnyerjem a színháznak

Gábor Márkó színészt a Tv2 Sztárban Sztár leszek! című műsorából ismerhette meg a nagyközönség. Most a Ludas Matyi Jr. című kortárs darabban játssza a főszerepet, aminek fiatalossá alakításában és dalszerzésében ő is aktívan részt vett. A 23 éves színész szívügyének tartja, hogy a fiatal generációhoz közelebb hozza a színház világát.

– A Sztárban Sztár nyilván egy populárisabb műsor, így egy másfajta közönséget nyertem meg a könnyű zenei tevékenységem által. Ma sajnos be kell látni, hogy a színház, mint műfaj a 35 év alatti generációt nem igazán érdekli. Egyre kevésbé tölti be a kulturálódás és a szabadidős szórakozás szerepét. Nekem most az a misszióm, hogy a fiatal generációt megnyerjem a színháznak. Célom, hogy akik eljönnek egy könnyűzenei koncertemre, utána ellátogassanak egy színházi előadásra is, amiben játszom – mondta a Metropolnak Gábor Márkó, aki azt is elárulta, hogy bakancslistás tervei között szerepel, hogy nagyjátékfilmben is szerepelhessen.

Egy időtálló történet

Márkó alakítja a talpraesett libapásztort a napjainkban játszódó Ludas Matyi Jr. színdarabban. A színész úgy érzi, hogy az előadás igazán a fiatalok nyelvén szólítja meg a közönséget és mindenkit érintő problémát tárgyal.

– Ludas Matyi Jr. egy időtálló történet. Mindig is voltak Döbrögik, „Nagy földesurak”, akik az egyszerű szegény embert nem hagyják létezni. Szerintem mindenki kerül olyan helyzetbe, hogy azt érezzük, igazunk van de egy felettünk álló személy miatt nem merjük vállalni a véleményünket. Én azt gondolom, hogy mindennek a kulcsa a kommunikáció. Ha egy "Döbröginek" nem mondjuk meg hogy "szerintem ezért és ezért nem jó amit csinálsz", akkor soha nem fog változni a helyzet – fejtette ki véleményét a színész, aki hozzátette, hogy ő hisz a megbocsájtásban és a második esélyben.

Fotó: TV2

"Hittel és kitartással semmi sem lehetetlen"

– A mai világban úgy tudunk érvényesülni, ha minél meggyőzőbbek vagyunk és minél jobban eladjuk magunkat. Én a Ludas Matyival nem a "kemény gyereket", hanem az emberi esendőséget és fejlődőképességet szeretném megmutatni. Azt, hogy ha hiszünk magunkban és meghallgatjuk a hozzánk közelállók véleményét, akkor semmi sem lehetetlen, csak hit kell hozzá és kitartás – mondta a színész, aki magát is kitartó embernek gondolja.

A modernkori Ludas Matyi

Ludas Matyi Jr. című zenés, családi előadás május 15-én mutatják be a TEMI Fővárosi Művelődési Házában. Kszel Attila és Szücs Péter Pál művét a Jászai Mari-díjas színművész-rendező Szűcs Gábor Medve álmodta színpadra.

A libapásztor történetét, aki háromszor revansot vett földesurán valószínűleg már senkinek sem kell bemutatni. A Ludas Matyi Jr. a régi tanmesét a modernkorba helyezve, az erőszak helyett a kommunikáció és az észérvek játszanak szerepet. Valamint olyan kérdéseket feszeget, mint például: Mennyit változott a történet az elmúlt kétszáz év alatt? Hogyan gondolkodik, kikkel találkozik, hogyan dönt napjaink Matyija és milyen szerephez jut Döbrögi Roland? Vajon ma mi a helyes válasz, ha igazságtalanság ér bennünket? Mindezt humorral és DJ-vel fűszerezve, a tinédzser korosztály nyelvén.