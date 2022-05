Ez az ázsiai nő mentette meg Las Vegasban Majka életét – Fotó

Szinte minden évben elutazik Amerikába Majka, annyira szereti. Korábban arról is szó volt, hogy Hajnival és a gyerekekkel ki is költöznek. De aztán egymás után jöttek a televíziós szereplések, a koncertek, na meg a koronavírus-járvány is keresztül húzta számításait. Persze az ózdi rapper nem tett még le erről az álmáról, de egyelőre jegelték a családdal ezt a tervet.

Fotó: Metropol

De most újra repülőre ült, barátaival utazott Las Vegasba. Mint kiderült, a hotelszobában nem alszik olyan jól, mint a családi fészekben. A teste annyira kikészült, hogy elment egy masszázsra, állítása szerint a thai nő megmentette az életét.

Nem létezik ebben a nőben milyen erő van… Lassan két hete nem alszom az otthoni megszokott ágyamban. Nyakam hátam rottyon volt… Megmentette az életem