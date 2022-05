Kétszeres apa lett az Exatlon sztárja: Ilyen gyönyörű a kis Elíz – fotó

Mint arról korábban a Bors is beszámolt, a Dominikán zajló verseny miatt otthon hagyta várandós feleségét Nagy Dani, az Exatlon Hungary All Stars évadának kihívója. Bár a versenyző kijelentette, hogy ha távolléte alatt indulna be a szülés, gondolkodás nélkül repülőre szállna és feleségéhez, Ramónához rohanna, de a csinos édesanya még időben megnyugtatott mindenkit, hogy szerelme haza fog érni a második baba születéséig.

A páros két nappal ezelőtt boldogan tudatta a nyilvánossággal: megszületett Nagy Elíz,

ezzel Dani hivatalosan két leboldogabb napot is tudhat maga mögött – az első természetesen kisfia, Olivér születése volt.

A Kihívók versenyzője most egy közös fotót is mutatott csodaszép gyermekeiről.

Nagyon jó látni mennyire gondoskodó Oli. Persze van, hogy amit törődésnek szán, átmegy inkább terrorba. Mindenesetre imádom őket nézni (és közbelépni)!

– írta nevetős szmájlik kíséretében Dani.