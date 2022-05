Egy szál bugyiban mutatta meg magát Weisz Fanni

Weisz Fanni a szépségével mindenkit megigéz, ami nem is csoda, hiszen a csodaszép modell még csak 29 éves, de már szépségkirálynő, több márka arca és nem utolsó sorban jótékonykodásairól híres aktivista.

Fanni ugyanakkor influenszerként is megállja a helyét, az Instagramját már több mint 236 ezren követik, ahol a rajongók, követők betekintést nyerhetnek a modell mindennapjaiba. Fanni most a 24 óráig elérhető storyjában egy pikáns képpel örvendeztette meg követőtáborát, ahol egy szál bugyiban pózol. A hallássérült egykori szépségkirálynőtől ez egyáltalán nem nevezhető megszokottnak, de úgy tűnik, Fanni is szeret kísérletezni.

Fanniról lapunk nem rég írta meg, hogy tőle is elköszönt Áder János leköszönő köztársasági elnök, akivel egy évtizeden keresztül köszöntötték együtt a magyar embereket újév első perceiben. Fanni egyébként egyik legfontosabb céljának tekinti, hogy a siket emberek esélyegyenlőségéért dolgozzon és bár egy műtétnek köszönhetően a modell hall, a hallás utáni értelmezése nem tökéletes.