Orvosi műhiba miatt lett blueslegenda Deák Bill Gyulából

Deák Bill Gyula: Én nem akartam zenélni! Futballozni szerettem, de elvesztettem a lábamat egy orvosi műhiba miatt. Aztán bejött a beatzene Magyarországra, megtetszett, én pedig elkezdtem énekelni.

Oszvald Marika: A Jóisten megáldott egy alkattal, kicsi is vagyok, dundi is, de igazából nem sokat foglalkoztam ezzel, mindig is jobban érdekelt a belsőm.

Miklósa Erika: Már tudom helyén kezelni a munkámat. Az életemnek sokkal nagyobb részét tölti ki a családom, és jó, hogy így van. Egészségesebb a lelkem, kevesebb görcs és több természetes öröm van benne.

Hajdú Péter: Bevallom, nem vagyok egy barkácsolós típus. Amikor vettünk egy fogast, a fúrógéphez tartozó összes fúrószárat elhasználtam, mire sikerült a falhoz rögzítenem.

Udvaros Dorottya: Sosem gondoltam volna, hogy sorozatban fogok játszani. De ma már ez szinte megkerülhetetlen. Amikor külföldi színészekkel beszélgetek, mindig azt mondják, irigyelnek minket, mert játszhatunk színpadon, filmen, televízióban és szinkronizálhatunk.