Bódi Csabi Berki Krisztiánról vallott: Ha akarnék, sem tudnék rá semmi rosszat mondani

A Bódi család mindig is tisztelte és szerette Berkit, és Csabi most a Ripostnak is felidézett egy-két szép emléket Krisztiánról.

„Tudom, hogy egy nagyon megosztó személyiség volt. Sokszor lehetett hallani róla, hogy milyen botrányosan viselkedett, de hogy őszinte legyek, én mindig a jó oldalát láttam. Engem, sőt az egész Bódi családot mindig is olyan tisztelettel kezelte, hogy ha akarnék, sem tudnék rá semmi rosszat mondani.

Akárhányszor találkoztunk, mindig mosolygott rám, kedves volt és igazi barátként viselkedett.

Sajnálom, hogy nem sikerült szorosabbá tennünk a barátságunkat az évek alatt. A családnak hihetetlenül nagy kitartást kívánok, és remélem, tudják, hogy lélekben mindig mellettük leszünk” – nyilvánított részvétet Bódi Csabi.