Berki Mazsi teljesen elzárkózott a külvilágtól, ez segíthet enyhíteni a gyászt

Ahogy arról a Bors már beszámolt, május 26-án, csütörtök kora délután vesznek végső búcsút a 41 éves korában elhunyt Berki Krisztiántól A május 6-án elhunyt kétgyermekes apuka végső nyughelye a Farkasréti temető legszebb részén található.

A búcsúztató nyilvános lesz, a temetkezési vállalat arra számít, hogy nagyon sokan róják majd le végső tiszteletüket a megosztó, ugyanakkor elképesztően népszerű híresség nyughelyénél.

Berki felesége, Mazsi élete legnehezebb időszakán megy keresztül. Bár mindig is vékony volt, úgy tudni, hogy a tragédia óta két ruhaméretet fogyott, elzárkózik a külvilágtól, teljesen magába fordult, ami persze érthető is, hiszen épp Berki halálának estéjén ültek volna le kettesben, hogy átbeszéljék a házasságukat. A fiatal özvegynek talán csak azok a percek nyújtottak némi vigaszt, amikor felkeresett egy halottlátót, akinek Krisztián üzent.

A Ripost arra volt kíváncsi, hogy vajon a csütörtöki temetés enyhíthet-e Mazsi feldolgozhatatlannak tűnő gyászán, valamint, hogy milyen lelki folyamatok játszódhatnak majd le benne, miután egy szertartás keretén belül örökre elbúcsúzik a szerelmétől, egyben kislánya, Emma Katerina édesapjától. A témában dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológust faggattuk.

"Alapvetően minden ember másképpen gyászol, az viszont tény, hogy magának a temetésnek szimbolikus ereje van, hiszen az egy rituális elbúcsúzás, ami a gyászfeldolgozási folyamat fontos része. Az esetek többségében a lezárást, az elengedést ez a rituálé elősegíti. Maga a ceremónia abban nyújt mankót, hogy megpróbáljuk lezárni a történteket és elengedni elhunyt szerettünket. Az emberek többsége ilyenkor megkönnyebbül, hiszen nagyon gyakran a temetésig egy intenzív érzelmi zűrzavarban él. Felszívja magát, és utolsó erejével is helyt áll és intézkedik, hiszen azt a temetést meg kell szervezni. A temetés után az is gyakori, hogy az ember jobban elkezd foglalkozni a belső érzéseivel, gondolataival, rájuk kerül a fókusz. Ezért a szertartás mindenképp egy fordulópont. Lesz egy megkönnyebbülés, de persze ezzel együtt továbbra is fennáll a szomorúság, a bizonytalanság, nem lesz könnyebb a gyászoló személynek, de a hangsúly leginkább arra terelődik, hogy hogyan tovább. Ezt a szakaszt váltja majd fel idővel az, hogy az illető újra nyit a külvilág felé, és akit elveszített, emlékek formájában él benne tovább" - mondta a Ripost-nak dr. Makai Gábor.