Berki Krisztián gyászoló édesanyja: Az unokám sosem tudja majd feldolgozni, ami vele történt

Még egy felnőtt embernek is nehéz lehet megbirkózni a gyásszal, gondoljunk csak bele, mi játszódhat le egy kislány lelkében… Berki Krisztián kislányával kettesben tartózkodott múlt pénteken a IX. kerületi bérlakásban. Natasa Zselyke szomjas lett, felébredt és édesapjához sietett, aki a teraszon volt, ám ő nem válaszolt neki. Natika azt hitte, hogy édesapja alszik, ezért betakargatta… Később a telefon híváslistájában lévő utolsó számot tárcsázta, miután megérezte, hogy valami baj van... Berki ismerőse hívott segítséget, ám akkor már nem élt a médiasztár.

„Próbáljuk feldolgozni a feldolgozhatatlant”

Berki édesanyja könnyeivel küszködve beszélt lapunknak arról, hogy péntek óta szinte minden percében a tragédia részletein járnak a gondolatai. Majer Júlia Zsófia szerint ahogy telik az idő, úgy egyre több kérdés merül fel az érthetetlen haláleset kapcsán.

– Most nem látom a holnapot sem. Egyáltalán nem. Nem tudom, hogy mi lesz, teljesen tanácstalan vagyok. Elképzelni sem tudom, hogy egy anya fel tudja-e dolgozni a gyermeke elvesztését. Erre nincsenek szavak. Mazsival együtt próbáljuk feldolgozni a feldolgozhatatlant, de nem lehet. Csak kérdések vannak, válaszok nincsenek. Egy 41 éves fiatalember szíve egyszerűen nem állhat le – mondta tanácstalanul Berki Krisztián édesanyja, aki nem hisz abban, hogy fia a drog miatt halt meg. Éppen ezért arra vár, hogy elkészüljön a boncolás eredménye és választ kapjon arra, hogy mi is történt valójában a fiával.

Berki édesanyja nem érte, hogy állhat meg egy 41 éves, egészséges ember szíve. Fotó: TV2

„A szívem szakad meg érte”

Júlia bár maga is rendkívül nehéz napokat él meg, leginkább unokájáért aggódik.

– Nati egy nagyon okos lány, a szívem szakad meg érte… Soha nem tudja majd feldolgozni azt, ami és ahogyan történt az imádott apukájával. Borzasztó traumát kellett átélnie – mondta a nagymama, majd hozzátette: – Nagyon sajnálom, hogy ilyen korán és hirtelen kilépett Natikám életéből! Ennek még nem volt itt az ideje! – mondta Berki édesanyja, aki próbálja kizárni a híreket az életéből.

Büntetőeljárás indult

Mivel a rendőrség Berki lakásán kábítószer-gyanús anyagot is talált, így nem csak a halála kapcsán nyomoznak a rendőrök, hanem egy büntetőeljárás is indult a BRFK-n. A nyomozás során vélhetően felkutatják Berki dílerét, így akár több hazai híresség is bajba kerülhet.

„Tájékoztatjuk, hogy a halálesettel összefüggésben továbbra sem merült fel az idegenkezűség gyanúja. A haláleset körülményeit közigazgatási eljárásban szakértők bevonásával vizsgáljuk. A közigazgatási eljárás mellett, mivel a helyszínen kábítószergyanús anyagot is találtak, a BRFK Bűnügyi Főosztály büntetőeljárást indított, amely folyamatban van” – tájékoztatta lapunkat a rendőrség.