A zenekar menedzsere tisztázta, az Omega nem létezik többé!

A napokban minden attól volt hangos, hogy az Omega zenekar folytatja, amit a pályatársak, rajongók nem igazán néztek jó szemmel. Az egész probléma egy napilap cikke miatt indult el. A zenekar menedzsere úgy döntötte, ideje tiszta vizet önteni a pohárba.

„Az Omega utánozhatatlan”

– Szeretném a legfontosabb gondolattal indítani – kezdte a Borsnak feldúltan Trunkos András. – Az Omega nem létezik, és többé nem is fog! Anno, amikor Kóbor Jánosék felálltak a színpadra akkor minden show-elem, értsük ezt úgy, hogy fényjáték, technika, őket szolgálták. Mecky halála után százszázalékig biztos vagyok abba, hogy még egyszer nem lesz olyan ember, aki ne tűnne el amellett a színpadi érzés mellett, amit az Omega tagjai gondok nélkül önmagukévá tettek – nyilatkozta lapunknak Trunkos András, reagált Mező Misi Facebook hozzászólására, aki azt kifogásolta, hogy „Miért nem lehet tisztességgel lezárni a zenekart?”

– Ez egyenesen vérlázító – reagált Mező kommentjére az Omega menedzsere. – Egy szóval nem mondtuk soha, hogy az Omega folytatódik. Ez az egész omega Testamentum egy hagyaték. Ciki és Molnár Gyuri, akik a zenekar teljes értékű tagjai, ők rendelkeznek az Omega hagyatékáról – tette hozzá a zenekar menedzsere, aki azt is leszögezte, hogy az augusztusi Omega fesztivál Őriszentpéteren, egy olyan esemény lesz, ahol végleg elbúcsúznak a zenekartól és tagjaitól, valamint megemlékeznek arról a legendáról, ami az elmúlt 60 évben végigsöpört a Rock-történelemben.

Trunkos András tisztázta: az Omega nincs többé Fotó: Zih Zsolt

„Miért kéne felhagynom a zenéléssel?”

Újságírónknak sikerült utolérnie Debreczeni „Ciki” Ferencet, aki az Omega dobosaként szolgált az elmúlt 50 évben. Ő sem érti, hogy miért tartják „bőrlehúzásnak” az emberek a hagyatékukat.

– Furcsa egy hozzáállás. 50 éve vagyok a zenekar dobosa. Ezalatt – hangsúlyozta – fél évszázad alatt rengeteg szám kötődik az én nevemhez is, mint szerző. Magamról húzom le a bőrt? – kérdezte gúnyosan. – Bevallom őszintén, nem akarom abbahagyni a zenélést. Miért is kéne? Innentől kezdve nem nevezzük magunkat Omegának, mert Laci és János halála után, már nem is azok vagyunk. Azt viszont senki ne merje megtagadni tőlünk, hogy játsszuk a saját dalainkat, a saját zenekarunkban. Tény, hogy pontot kell tenni a történet végére. Ezt augusztusban meg is tesszük. Szeretnénk előadni pár dalt, és emlékezni arra, amit együtt alkottunk az elmúlt években. Ezért senkinek semmi joga minket kritizálni, ez a MI életünk, MI művészetünk! – tette hozzá a dobos, aki szeretné, hogy emléküket majd a gyerekeik is tovább vigyék az omega Testamentum színeiben.

Legendás dalokat hagyott maga mögött a zenekar

De mit is takar a Testamentum?

Trunkos elmondása szerint a rajongók nem fognak csalódni a Testamentumban.

– Kérem szépen, minden, amit a Kóbor János, Benkő Laci, Debreczeni Feri és Molnár Gyuri maguk mögött hagytak az elmúlt években, méltó helyre kell, hogy kerüljön ebben a történetben. Van még négy interjú Meckyvel, amit kiadunk egy könyvben. Vannak világsláger Omega-dalok, amik még szeretnék, hogy eljátsszák őket, továbbá van még két hihetetlenül tehetséges zenész, akik számára ez a zenekar többet ér annál, hogy hagyják a semmibe veszni. Az Omega nem a Queen. Nem szeretnénk énekest cserélni és nem szeretnénk pót-tagokat. Úgy kell lezárni ezt a korszakot, ahogy elkezdődött; hatalmas bulival, és történelembe illő pillanatokkal – tette hozzá Trunkos András.