Aggasztó, belefogyott a gyászba Mazsi, teljesen elzárkózott a külvilágtól

Bár Júlia asszony furcsállta a fehér gyászruhát, természetesen ő sem ragaszkodik a hagyományos temetési viselethez. Az asszony szerint ez a kívánság fia egyik korábbi mondatából születhetett.

Krisztián egyszer azt mondta, ha vele valami történne, ne gyászolja őt senki, legyenek fehérben a temetésén. Ezért dönthetett úgy Mazsi, hogy ezt kéri a temetésen résztvevőktől. Természetesen én is fehéret viselek majd – mondta a megtört a Blikknek a gyászoló édesanya.

Hamvasztás volt, de koporsós temetés lesz – emesélte Júlia asszony.

Mindeközben Mazsi igyekszik nem összeroppanni a gyász súlya alatt, és maradéktalanul ellátni Berki Krisztiántól született féléves kislányukat, Emmát. Ebben édesanyja és testvére is sokat segít neki.

– Mazsi még mindig nem tért magához a tragédia okozta sokkból, talán a temetés után könnyebb lesz neki kicsit. Rettentően sokat fogyott. Eleve vékony volt, de most két ruhamérettel soványabb. A kicsi és a családja tartja benne a lelket, hisz a kis Emma számára az élet nem állt meg. Szinte mindenkitől, még a barátaitól is elzárkózik, remélhetőleg a szertartás után nyit egy kicsit, bár azt mondta, leginkább a munkába menekül majd, hogy ne kelljen állandóan Krisztián halálára gondolni – mesélte a Blikknek Mazsi egy neve elhallgatását kérő ismerőse, aki azt is hozzátette, jelenleg Mazsi minden gondolata a búcsúztató körül forog.

– Szerettek volna egy gyászszertartást tartani az Esztergomi bazilikában, de nem volt már időpont a temetés napjára, Mazsi pedig a családja nyomására végül úgy döntött, nem keres másik helyszínt, inkább elengedte a tervet – tette hozzá az ismerős.