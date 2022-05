A második középdöntőhöz érkezett a Csináljuk a fesztivált!

Szombat este újabb 10 sláger száll versenybe, hogy az évszázad dala lehessen. A zsűri dolga egyre nehezebb, hiszen – mint az első középdöntőben is – a korszakok már keverednek egymással. A továbbjutás csupán 3 sláger esetében lehetséges, és ki tudna választani olyan évtizedek óta töretlen sikerrel játszott alkotások közül, mint a Lady N, a Mennyország tourist vagy a Haccáré. A szombati középdöntőben újra találkozhatnak a nézők többek között Polyák Lillával, Oláh Gergővel és Heincz Gábor Bigával, de az is kiderül, hogy a nézők között ülők közül, melyik hölgynek van Korda Györgyről egy fontos emléke. A Duna grandiózus showműsora újabb vicces és szívfacsaró perceket ígér és nemcsak a zsűri, hanem a nézők is magasra szállnak, hogy aztán egy hófehér jaguáron suhanhassanak az Orfeum bársonyfoteleibe.