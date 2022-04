Vérlázító, amit megengedsz magadnak! - G.w.M. felesége reagált a rapper vádjaira

Nem csitulnak az indulatok Nagy Melanie és G.w.M. azaz Varga Márk háza táján. A volt pár nem tud megegyezni a gyerekeket illetően, ám most úgy tűnik, sokkal durvább a helyzet, mint azt bárki gondolta.

G.w.M. a tegnapi napon egy indulatos Instagram storyt rakott ki, amiben így írt feleségéről:

"Annyira egy gonosz rohadt nő vagy, hogy borzalom. Te csinálsz a kislányból lelki nyomorékot és összezavarod úgy, ahogy annak idején veled is tette anyukád. Szeretném, ha észhez térnél és nem magadat meg a pénztárcádat néznéd, hanem a gyerekek lelkiállapotát te romlott nő.

A médiát is felnyalod (sztároskodsz) és előadod magad milyen diplomatikus, kifinomult áldozat vagy, de azt kellene látniuk, ahogyan a gyerekek előtt vagy kamera nélkül viselkedsz. Szégyen gyalázat vagy. Nem tisztellek innentől kezdve, de még anyaként sem tudlak, mert te teszed tönkre a gyerekeim lelkiállapotot, te koholmány!

Márk szerint a posztot az szülte, hogy volt párja nem engedte át hozzá a kislányukat illetve nagyon csúnyán beszélt a gyerekek előtt.

Melanie szintén egy Instagram storyban válaszolt a dühös férjének. Az üzenet nagyon szofisztikált és diplomatikus.

"A megnyilvánulásod méltatlan hozzám, illetve bárkihez az lenne, aki szeretettel és becsülettel neveli a gyerekeit. Vérlázító, amit megengedsz magadnak. Bármit hazudsz, hiába fenyegetsz és zsarolsz, nekem ez sem ok arra, hogy a nyilvánosság előtt a magánéletünkről beszéljek. Eddig sem beszéltem, ezután sem fogok, bárhogy provokálsz is! Mindent megteszek, hogy védjem a gyerekeinket, többek között ezzel is! Félelmetes, hogy mindig van hova lejjebb süllyedni és a legbántóbb az, hogy az ilyen kiírásokat és az ebből született cikkeket a gyerekeink olvasni fogják! (...) Bízom benne, hogy többet fogsz jönni hozzájuk, mint az elmúlt hónapokban!"

A műsorvezető elmondása szerint megteszi a szükséges jogi lépéseket a gyerekei érdekében.