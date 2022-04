Végigsírta lánya szülinapját Szulák Andrea

15. születésnapját ünnepelte a napokban Szulák Andrea kislánya, Gyarmati Rozina. A kiskamasz már egyre jobban hasonlít az édesanyjára, ezt a közös képeik kapcsán gyakran a rajongók is megjegyzik. A "Lévi’Story" című klezmer musical sajtótájékoztatón újságírónk az anyaságról kérdezte a művésznőt.

Fotó: Markovics Gábor

Színházban is anyuka



– Nagy öröm, hogy most ismét egy anya-karakterbe bújhatok a színpadon – kezdte a Borsnak a színésznő, aki a darab női főszerepét alakítja. Szulák elárulta; annyira megérintette a karakterének fődalának szövege és zenei anyaga, hogy sírva tanulta meg. Ebben közrejátszott Rozina születésnapja is.

– Engem a kislányom születése segített, hogy hitelesebb legyek a színpadon anyaként – mondta Andrea.



„Rettegek, hogy ki fog repülni”



– Szerintem nekem egy kifejezetten könnyű dolgom volt vele. Szerencsésnek mondhatom magam, viszont Rozina születése óta rettegek attól, hogy egyszer majd ki fog repülni a szülői házból és ha teljesen őszinte akarok lenni, akkor szerintem életem végéig megmarad majd ez a félelmem. Senki sem akarja, hogy a gyereke teljesen felnőjön. Nehéz, ellenben egy nagyon szép élmény. Most is végig sírtam a születésnapján – nyilatkozta a Borsnak Szulák Andrea.

Nem a semmiből jött a színésznő és kislánya csodálatos kapcsolata, mivel tudható, hogy Szulák Andrea és édesanyja hihetetlenül is jó kapcsolatot ápoltak egymással.



„Anyu ma is látja odafentről”

Fotó: Knap Zoltán



Anyukája egyedülálló szülőként nevelte a művésznőt és még akkor is félte, óvta minden lépését, amikor befutott, sikeres énekesnő lett.

– Már gyerekként is szépnek, erősnek, bátornak és szenvedélyesnek láttam az anyámat. Ugyanakkor érzékeny és sebezhető is volt, ami csak még szerethetőbbé tette – vallotta be korábban a hot!-nak az énekesnő, aki úgy gondolja, hogy a kislányát is édesanyjának köszönheti és valójában soha nem hagyta el őt. – Meggyőződésem, hogy anyu küldte nekem odafentről Rozinát, aki közvetlenül anyák napja előtt született... Anyu ma is látja odafentről, mi van velem, és tud neki örülni annak dacára is, hogy csak lélekben lehetünk együtt – tette hozzá.

A musical ősbemutatója 2022. július 15- 16-án a Siófoki Szabadtéri Színpadon lesz, augusztus 26- 27-én Fertőrákoson láthatják a nézők, és októberben érkezik a Veszprémi Petőfi Színház színpadára.